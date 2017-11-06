Порошенко подписал закон о введении электронной подписи и печати

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об электронных доверительных услугах»

Как отметили в пресс-службе президента, документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства ЕС, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг.

Кроме того, закон определяет правовые и организационные основы предоставления электронных доверительных услуг, в том числе трансграничных, права и обязанности субъектов правовых отношений в этой сфере, порядок осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства в сфере электронных доверительных услуг, а также правовые и организационные основы осуществления электронной идентификации.

Таким образом, регулируются отношения в сферах предоставления электронных доверительных услуг электронной идентификации. В частности, вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронная отметка времени, регистрируемая электронная доставка, интероперабельность.

Закон вступает в силу через год со дня его публикации, кроме статьи 10, которая вступает в силу со дня публикации этого закона.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил порядок открытия и ведения счетов в банках. НБУ разрешил заключать договора об открытии счетов и вкладов в электронной форме.

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По материалам minfin.com.ua