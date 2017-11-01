НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками

Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным
Национальный банк унормировал порядок ведения кассовых операций банками в Украине. Согласно постановлению правления НБУ от 26 октября №107 «Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине», которое вступает в силу с 1 ноября, оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.
В НБУ отметили, что инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине дополнена едиными характеристиками упаковочного материала, используемого для упаковки банкнот и монет, а также требованиями вложения монет в упаковку.
Постановление уточняет сроки передачи банками статистической отчетности и сомнительных банкнот на исследования, что связано с трансформационными процессами, которые происходят в Нацбанке.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков. Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков.
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По материалам finclub.net