НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками

Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным

Национальный банк унормировал порядок ведения кассовых операций банками в Украине. Согласно постановлению правления НБУ от 26 октября №107 «Об утверждении изменений к Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине», которое вступает в силу с 1 ноября, оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.

В НБУ отметили, что инструкция о ведении кассовых операций банками в Украине дополнена едиными характеристиками упаковочного материала, используемого для упаковки банкнот и монет, а также требованиями вложения монет в упаковку.

Постановление уточняет сроки передачи банками статистической отчетности и сомнительных банкнот на исследования, что связано с трансформационными процессами, которые происходят в Нацбанке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков. Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков.

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По материалам finclub.net