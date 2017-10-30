НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков

Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков

Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ планирует комплексно пересмотреть «Положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений», утвержденное постановлением от 8 сентября 2011 года.

Пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков будет осуществляться по нескольким направлениям, включая структурную перестройку положения по процессо-ориентированному принципу и пересмотр сути подходов к регулированию процессов лицензирования банковской деятельности.

В новом положении планируется дальнейшая имплементация обновленных требований Директивы 2013/36/ЕС о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальный надзор за деятельностью кредитных организаций и инвестиционных компаний, а также руководящих установок по:

пруденциальной оценке приобретения и увеличения существенного участия в финансовом секторе;

оценке пригодности руководителей и лиц, выполняющих ключевые функции (в том числе, с учетом проекта новой редакции положения);

оценке заявлений на выдачу лицензий в целом, а также на выдачу лицензий FinTech кредитным учреждениям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ намерен ужесточить монетарную политику. Состоялся брифинг относительно решений правления нацбанка по монетарной политике.

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По материалам minfin.com.ua