НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков

Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков
Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ планирует комплексно пересмотреть «Положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений», утвержденное постановлением от 8 сентября 2011 года.
Пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков будет осуществляться по нескольким направлениям, включая структурную перестройку положения по процессо-ориентированному принципу и пересмотр сути подходов к регулированию процессов лицензирования банковской деятельности.
В новом положении планируется дальнейшая имплементация обновленных требований Директивы 2013/36/ЕС о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальный надзор за деятельностью кредитных организаций и инвестиционных компаний, а также руководящих установок по:
- пруденциальной оценке приобретения и увеличения существенного участия в финансовом секторе;
- оценке пригодности руководителей и лиц, выполняющих ключевые функции (в том числе, с учетом проекта новой редакции положения);
- оценке заявлений на выдачу лицензий в целом, а также на выдачу лицензий FinTech кредитным учреждениям.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ намерен ужесточить монетарную политику. Состоялся брифинг относительно решений правления нацбанка по монетарной политике.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине депозитные ставки упали до исторического минимума – НБУ
По материалам minfin.com.ua