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НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков

30.10.2017 17:55

Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков

НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков. Фото: encore.ca

Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ планирует комплексно пересмотреть «Положения о порядке регистрации и лицензирования банков, открытия обособленных подразделений», утвержденное постановлением от 8 сентября 2011 года.

Пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков будет осуществляться по нескольким направлениям, включая структурную перестройку положения по процессо-ориентированному принципу и пересмотр сути подходов к регулированию процессов лицензирования банковской деятельности.

В новом положении планируется дальнейшая имплементация обновленных требований Директивы 2013/36/ЕС о доступе к деятельности кредитных организаций и пруденциальный надзор за деятельностью кредитных организаций и инвестиционных компаний, а также руководящих установок по:

  • пруденциальной оценке приобретения и увеличения существенного участия в финансовом секторе;
  • оценке пригодности руководителей и лиц, выполняющих ключевые функции (в том числе, с учетом проекта новой редакции положения);
  • оценке заявлений на выдачу лицензий в целом, а также на выдачу лицензий FinTech кредитным учреждениям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ намерен ужесточить монетарную политику. Состоялся брифинг относительно решений правления нацбанка по монетарной политике.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиЗаконодательствоНБУНовостиУкраина
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