В Украине депозитные ставки упали до исторического минимума – НБУ

Падение ставок по депозитам приведет также и к удешевлению кредитов, отмечают в Нацбанке

Сейчас в Украине процентные ставки по депозитам в инвалюте находятся на самом низком уровне за всю историю, а по гривневым депозитам – на самом низком уровне за последние шесть лет.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в ходе выступления на форуме CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, передает пресс-служба регулятора.

Сологуб отметил, что падение депозитных ставок приведет и к удешевлению кредитов уже в ближайшие полтора года.

Сологуб отметил, что в 2017 году начало восстанавливаться потребительское кредитование, и на сегодня этот сегмент имеет наибольший потенциал роста благодаря низкой долговой нагрузке на население.

По его словам, на сегодня в Украине соотношение чистых кредитов насления к ВВП находится на самом исторически низком уровне.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинцам могут запретить покупать больше 3 товаров в зарубежных магазинах. Согласно новому законопроекту, уже за 4 посылку с иностранных магазинов, вроде Aliexpress, придется платить налог.

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