НБУ намерен ужесточить монетарную политику

Состоялся брифинг относительно решений правления нацбанка по монетарной политике

Сегодня, 26 октября, Национальный банк Украины принял решение о повышении учетной ставки с 12,5% до 13,5%. Повышение ставки произойдет с завтрашнего дня.

Об этом во время брифинга в нацбанке заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению потребительской инфляции и приближению к цели в 2018 году.

Видеозапись брифинга НБУ выложил на своем канале в YouTube.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине депозитные ставки упали до исторического минимума. Падение ставок по депозитам приведет также и к удешевлению кредитов, отмечают в Нацбанке.

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По материалам minfin.com.ua