Украинские банки ожидают роста кредитования в ближайшее время — НБУ

В следующем квартале большинство банков ожидает смягчения или неизменности стандартов кредитования во всех сегментах

Банки ожидают роста кредитования во всех сегментах течение следующих 12 месяцев. При этом самые оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном Национальным банком Украины 31 октября.

Опрос проводился с 21 сентября по 9 октября 2017 года и касался результатов за 3 квартал 2017 года, а также ожиданий на 4 квартал и последующие 12 месяцев. В нем приняли участие кредитные менеджеры 67 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы.

Доля банков, которые считают, что корпоративное кредитование увеличится в течение следующих 12 месяцев, составила 76% (во 2 квартале — 68%). Высших объемов кредитования домохозяйств ожидает 64% опрошенных. Традиционно оптимистичны ожидания притока депозитов населения и бизнеса.

В третьем квартале увеличился спрос на все виды корпоративных кредитов. По мнению опрошенных банков, это связано со снижением процентных ставок, потребностями предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также необходимостью реструктурировать долги.

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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил порядок открытия и ведения счетов в банках. НБУ разрешил заключать договора об открытии счетов и вкладов в электронной форме.

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