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Украинские банки ожидают роста кредитования в ближайшее время — НБУ

01.11.2017 9:00

В следующем квартале большинство банков ожидает смягчения или неизменности стандартов кредитования во всех сегментах

Украинские банки ожидают роста кредитования в ближайшее время — НБУ. Фото: investmentu.com

Банки ожидают роста кредитования во всех сегментах течение следующих 12 месяцев. При этом самые оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном Национальным банком Украины 31 октября.

Опрос проводился с 21 сентября по 9 октября 2017 года и касался результатов за 3 квартал 2017 года, а также ожиданий на 4 квартал и последующие 12 месяцев. В нем приняли участие кредитные менеджеры 67 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы.

Доля банков, которые считают, что корпоративное кредитование увеличится в течение следующих 12 месяцев, составила 76% (во 2 квартале — 68%). Высших объемов кредитования домохозяйств ожидает 64% опрошенных. Традиционно оптимистичны ожидания притока депозитов населения и бизнеса.

В третьем квартале увеличился спрос на все виды корпоративных кредитов. По мнению опрошенных банков, это связано со снижением процентных ставок, потребностями предприятий в оборотном капитале и инвестициях, а также необходимостью реструктурировать долги.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил порядок открытия и ведения счетов в банках. НБУ разрешил заключать договора об открытии счетов и вкладов в электронной форме.

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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