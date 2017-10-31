Прибыль и убытки: украинские банки отчитались за 3 квартал

Банки рассказали общественности о своих финансовых результатах

Украинские банки начали публиковать финансовую отчетность по результатам 3 квартала и за январь — сентябрь 2017 года.

Так, чистая прибыль Райффайзен Банка Аваль за этот период составила 4,032 млрд грн. Это более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом банк заработал 1,3 млрд грн.

Чистая прибыль Укрэксимбанка составила 1,465 млрд грн, тогда как за аналогичные 9 месяцев 2016 года его убыток составил 410 млн грн.

Активы ВТБ Банка рухнули на треть. Финучреждение нарастило убыток в январе-сентябре 2017 года до 1,449 млрд грн. За июль-сентябрь отрицательный финансовый результат банка составил 289 млн грн.

Убыток Укрсоцбанка в январе-сентябре 2017 года составил 1,559 млрд грн. С начала года его активы сократились на 5,4 млрд грн, обязательства — на 3,8 млрд грн, а капитал — на 1,6 млрд грн.

Убыток национализированного ПриватБанка в январе-сентябре 2017 года составил 1,6 млрд грн. Согласно финансовому отчету банка, в январе-сентябре 2017-го чистый процентный доход банка вырос до 5 млрд грн, а расходы на резервы составили 7,2 млрд грн. Административные и другие операционные расходы выросли до 8 млрд грн. По итогам I полугодия убыток банка составлял 2,9 млрд грн, значит в III квартале банк заработал прибыль 1,3 млрд грн.

Отрицательный финансовый результат Проминвестбанка в январе-сентябре 2017 года составил 4,917 млрд грн. Это больше, чем убыток аналогичного периода 2016 года (4,081 млрд грн), отмечается в финансовом отчете банка за III квартал.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк готов к внедрению технологии Android Pay. POS-терминалы Ощадбанка в торговой сети готовы принимать платежи с помощью Android Pay.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крупный украинский банк запустил денежные переводы по номеру телефона