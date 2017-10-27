Крупный украинский банк запустил денежные переводы по номеру телефона

Чтобы перевести средства, не обязательно знать номер карты получателя

Ощадбанк запускает новый сервис денежных переводов с карты на карту. Теперь отправитель может переслать средства, зная только номер телефона получателя. Об этом сообщает пресс-служба банка в соцсети Facebook.

Чтобы переслать деньги другу по номеру телефона, нужно убедиться, что он тоже пользуется картой Ощадбанка. И к ней привязан его действующий номер мобильного.

ТОП-менеджер банка прокомментировал запуск нового функционала на своей странице в Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в интернет-банкинге My Alfa-Bank реализованы Р2Р переводы по номеру телефона. Чтобы перевести деньги, достаточно лишь указать номер телефона получателя, вместо шестнадцатизначного номера его карты.

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