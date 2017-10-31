Нацбанк упростил порядок открытия и ведения счетов в банках

НБУ разрешил заключать договора об открытии счетов и вкладов в электронной форме

Национальный банк Украины упростил порядок открытия и ведения счетов клиентов банков и осуществления безналичных расчетов.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ от 25 октября №106 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ», которое вступает в силу с 31 октября.

Документом отменена обязанность относительно использования субъектом хозяйствования печатей на документах (в том числе на расчетных документах). Разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, в частности, путем присоединения клиента к публичного предложения заключения договора.

Постановлением предоставлено право клиентам, которые уже имеют счета в банке, на открытие следующих счетов в этом банке без личного присутствия, путем подачи документов с помощью средств информационных, телекоммуникационных, информационно-телекоммуникационных систем.

Также предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада; введены нормы относительно использования во время осуществления операций по счету физлица образца его подписи или доверенного им лица, указанного в договоре банковского счета/договором банковского вклада/доверенности или ином документе, определенном внутренними положениями банка.

Регулятор определил порядок открытия и использования текущих счетов физлиц, гражданская дееспособность которых ограничена; определен порядок открытия физлицами-предпринимателями текущих счетов физлицам для осуществления некоторых видов выплат заработной платы и приравненных к ней платежей.

Кроме того, усовершенствован режим функционирования текущих счетов клиентов, в том числе, в части выплат, связанных с командировкой.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ пересмотрит регулирование регистрации и лицензирования банков. Национальный банк начал комплексный пересмотр правового регулирования регистрации и лицензирования банков.

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По материалам finclub.net