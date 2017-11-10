На пути к cashless: в НБУ назначили нового топ-менеджера

В НБУ назначили нового директора департамента платежных систем и инновационного развития

По результатам открытого отбора на вакантную должность директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины с 9 ноября этого года назначен Александр Яблунивский. Об этом говорится в соответствующем приказе Национального банка.

Заместитель Председателя Национального банка Украины Роман Борисенко выразил уверенность в высоком профессионализме и безупречной деловой репутации Александра Яблунивского.

В обязанности нового директора будет входить определение политики регулятора в сфере регулирования деятельности платежных систем и систем расчетов, безналичных расчетов, функционирования и развития национальной платежной системы “Український платіжний простірˮ, а также осуществление надзора за платежными системами.

Александр Яблунивский имеет более чем 20-летний опыт работы на банковском и платежном рынках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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