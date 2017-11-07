В Украине растут безналичные расчеты — НБУ

Украинцы продолжают активно пользоваться платежными картами для осуществления безналичных расчетов

По результатам третьего квартала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6%, увеличившись с начала года на 3,1%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Общее количество операций с использованием платежных карточек, выпущенных украинскими банками, в 2017 года уже составило 2,22 млрд, а их объем — 1 458 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, эти показатели выросли соответственно на 22,2% и 29,0%.

При этом наблюдается устойчивый рост именно безналичных расчетов — по количеству операций на 29,5%, а по объему на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По объемам наибольшее количество безналичных операций приходится на операции в интернете — 39,0%; а по количеству — на расчеты в торговой сети (52,4%).

За 2017 год увеличилось общее количество:

активных платежных карт — на 5,2%, до 34,1 млн шт;

платежных карт с магнитной полосой и чипом — на 91%, до 7,5 млн шт;

бесконтактных платежных карт — на 22,9%, до 2,4 млн шт.

За девять месяцев 2017 года также расширилась платежная инфраструктура. Количество предприятий торговли и сферы услуг, предоставляющих своим клиентам возможность осуществлять безналичные расчеты с помощью платежных карт, за этот период выросло на 13,1% (на 19 112 единиц) и составило более 165 тыс единиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешит банкам привлекать частный капитал. Теперь банки смогут самостоятельно выбирать форму капитала.

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