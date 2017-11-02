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Банковская система Украины вышла на прибыль — НБУ

02.11.2017 17:08

По итогам 3 кварталов 2017 года банковская системы вышла на прибыльную деятельность

Банковская система Украины вышла на прибыль — НБУ. Фото: iol.gr

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль банковской системы после налогообложения составила 1,41 млрд грн. По итогам первого полугодия этого года система демонстрировала убыточную деятельность — на 1 июля чистый убыток составил 1,85 млрд грн. Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале 2017 года положительного финансового результата в размере 3,25 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ на своем сайте.

Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банками в резервы — 6,18 млрд грн, вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года. Среди других положительных тенденций — рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания.

Среди групп банков за 9 месяцев этого года прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки (без учета Приватбанка) — 2,15 млрд грн, а также банки с частным капиталом — 0,91 млрд грн. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд грн из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил -6,28 млрд грн.

Из 88 платежеспособных банков 71 по итогам трех кварталов был прибыльным, с совокупной чистой прибылью в размере 12,41 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Нацбанке рассказали, почему падала гривна в октябре. С начала месяца до 30 октября 2017 года официальный обменный курс гривны к доллару ослаб на 1,3% (однако по сравнению с началом года укрепился на 1,2%).

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Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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