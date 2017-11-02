Банковская система Украины вышла на прибыль — НБУ

По итогам 3 кварталов 2017 года банковская системы вышла на прибыльную деятельность

За девять месяцев 2017 года чистая прибыль банковской системы после налогообложения составила 1,41 млрд грн. По итогам первого полугодия этого года система демонстрировала убыточную деятельность — на 1 июля чистый убыток составил 1,85 млрд грн. Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале 2017 года положительного финансового результата в размере 3,25 млрд грн.

Об этом сообщает НБУ на своем сайте.

Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банками в резервы — 6,18 млрд грн, вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года. Среди других положительных тенденций — рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания.

Среди групп банков за 9 месяцев этого года прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки (без учета Приватбанка) — 2,15 млрд грн, а также банки с частным капиталом — 0,91 млрд грн. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд грн из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил -6,28 млрд грн.

Из 88 платежеспособных банков 71 по итогам трех кварталов был прибыльным, с совокупной чистой прибылью в размере 12,41 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Нацбанке рассказали, почему падала гривна в октябре. С начала месяца до 30 октября 2017 года официальный обменный курс гривны к доллару ослаб на 1,3% (однако по сравнению с началом года укрепился на 1,2%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками