В Нацбанке рассказали, почему падала гривна в октябре

С начала месяца до 30 октября 2017 года официальный обменный курс гривны к доллару ослаб на 1,3% (однако по сравнению с началом года укрепился на 1,2%)

Согласно монетарному обзору НБУ, в октябре на валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривну, вызванного ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли.

В то же время, как отмечает регулятор, сохранение благоприятной внешней конъюнктуры обеспечило высокие поступления иностранной валюты от основных экспортных отраслей.

Кроме того, повышение дневного лимита на покупку банками иностранной валюты в их валютную позицию способствовало росту объемов торгов между банками на межбанковском валютном рынке, что улучшило его саморегулирование и способствовало уменьшению необходимости вмешательства в его работу НБУ.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками. Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.

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По материалам minfin.com.ua