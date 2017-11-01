В Нацбанке рассказали, почему падала гривна в октябре

С начала месяца до 30 октября 2017 года официальный обменный курс гривны к доллару ослаб на 1,3% (однако по сравнению с началом года укрепился на 1,2%)
Согласно монетарному обзору НБУ, в октябре на валютном рынке продолжалось превалирование девальвационного давления на гривну, вызванного ростом спроса на иностранную валюту со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, автотрейдеров и фармацевтической отрасли.
В то же время, как отмечает регулятор, сохранение благоприятной внешней конъюнктуры обеспечило высокие поступления иностранной валюты от основных экспортных отраслей.
Кроме того, повышение дневного лимита на покупку банками иностранной валюты в их валютную позицию способствовало росту объемов торгов между банками на межбанковском валютном рынке, что улучшило его саморегулирование и способствовало уменьшению необходимости вмешательства в его работу НБУ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ унормировал порядок ведения кассовых операций банками. Оттиск печати клиента на денежном чеке отныне не является обязательным.
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По материалам minfin.com.ua