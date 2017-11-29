$700: криптовалюта Dash обновила исторический максимум

Dash обошла Bitcoin Gold и Litecoin по капитализации

Сегодня, 29 ноября, цена криптовалюты Dash впервые преодолела порог в $700. На пиковом показателе средневзвешенный курс монеты, по данным Coinmarketcap, составлял $752.18.

В общей сложности за последние 24 часа криптовалюта выросла в цене более чем на 20%, а за последнюю неделю этот показатель превысил 35%.

Это уже не первое ценовое достижение Dash в этом месяце. Так, 12 ноября цена криптовалюты DASH выросла поднялась выше $450, а 22 ноября был взят порог в $570.

Рыночная капитализация криптовалюты на момент публикации оценивалась в $5,8 млрд, что позволило ей подняться на пятое место в рейтинге Coinmarketcap, оставив позади Bitcoin Gold и Litecoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Киевсовет выступил за легализацию и развитие криптовалют в Украине. В столичном горсовете считают, что это может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях.

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По материалам forklog.com