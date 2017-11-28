Киевсовет выступил за легализацию и развитие криптовалют в Украине

В столичном горсовете считают, что это может заменить потребность в кредитовании и внешних инвестициях

Киевский городской совет обратился к Верховной Раде, Президенту Петру Порошенко и Национальному банку с просьбой создать нормативно-правовую базу для развития в Украине современных форм накопления и создания криптовалют и запустить национальную криптовалюту.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 84 депутата при минимально необходимом количестве в 61 голос.

Борьбу с криптовалютами депутаты называют «бессмысленной тратой времени». Проектом решения предлагается узаконить блокчейн, краудфандинг и прочие технологии, а также связанные с их эскплуатацией процессы.

Также Киевсовет предлагает Раде и Нацбанку начать процесс обсуждения запуска национальной криптовалюты. Подал проект решения сам мэр Виталий Кличко.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что цена биткоина пересекла отметку в $10000. Стремительный рост цены биткоина повлек за собой увеличение общей капитализации крипторынка.

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По материалам ubr.ua