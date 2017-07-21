Почти половина украинских финкомпаний и ломбардов работают без лицензий

Большая часть ломбардов и финансовых компаний, которые внесены в госреестр финучреждений, не оформили лицензии на ведение деятельности в срок — до 10 июня

Так, из 674 финкомпаний лицензии получили лишь 350, а из 442 ломбардов — только 265. Все учреждения, не получившие обязательный документ в срок, не имеют права предоставлять клиентам услуги. За это предусмотрен штраф, размер которого может достигать 170 тыс грн. В то же время, они должны обслуживать имеющиеся обязательства.

Об этом сообщил Александр Залетов, член Нацкомфинуслуг, в интервью UBR.

Среди основных причин неполучения лицензий ломбардами и финансовыми компаниями он выделил следующие:

Подача документов с опозданием.

Незнание, что нужно получать лицензии.

Принятие решения о приостановке деятельности, о чем не была официально уведомлена Комиссия.

Отказ в выдаче лицензий из-за неправильно оформленного пакета документов. Часть компаний, получивших такой отказ, дорабатывают документы и могут сразу подать повторную заявку на лицензию. Другие же компании, исказившие данные в своих отчетах, смогут повторить подачу документов только через 3 месяца.

Отказ в выдаче лицензий при наличии у ломбарда или финкомпании нарушений в деятельности, которые были выявлены ранее, но не были устранены в отведенные регулятором сроки.

Ломбардам и финкомпаниям, не получившим лицензии, Нацкомфинуслуг после 25 июля направит требования о раскрытии информации. На ответ им отведут 15 дней.

По мнению чиновника, после окончательного лицензирования с рынка уйдет около 150 финансовых компаний и 100 ломбардов: либо по причине невыполнения требований законодательства, либо из-за нежелания вести дальнейшую деятельность.

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Ранее стало известно, где украинцы берут кредиты. Больше всего кредитов в прошлом году выдали ломбарды — на 16,7 млрд грн.

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