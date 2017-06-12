Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты

Услуги кредитных небанковских учреждений становятся все популярнее

В прошлом году украинцы взяли в кредит 37 млрд грн в небанковских кредитно-финансовых учреждениях. Это почти половина тех займов, которые украинцам выдали в банках (77 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные исследования «Небанковские финансовые учреждения глазами потребителя», проведенного в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

Больше всего кредитов в прошлом году выдали ломбарды — на 16,7 млрд грн. Это на 99% больше, чем в 2014 году.

Другие кредитные учреждения за прошлый год выдали кредитов на 13,4 млрд грн, увеличив объемы с 2014 года на 161%.

Меньше всего выданных займов приходится на кредитные союзы и финансовые компании.

На конец 2016 года в Украине насчитывалось 1 698 небанковских финучреждений (в 2014-м — 1 573).

По словам авторов исследования, украинцев привлекают в таких учреждениях простота и скорость оформления, низкие требования, разветвленная сеть и возможность оформления займа онлайн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в USAID описали портрет украинского потребителя финансовых услуг. Исследование финансовой грамотности украинцев (в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора» в марте 2017 года) подтверждает, что большая часть соотечественников положительно относится к безналичным платежам.

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По материалам: Сегодня