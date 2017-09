Принятие Apple Pay растет: сервис поддержали еще больше банков

Платежный сервис Apple Pay заручился поддержкой еще нескольких финучреждений на родине

Компания Apple объявила, что еще 13 банков и кредитных союзов в США присоединятся к кругу эмитентов карт, работающих с платежной платформой Apple Pay.

Новые партнеры помогут заполнить пробелы в охвате Apple Pay в некоторых регионах США. Полный список присоединившихся к системе финансовых учреждений включает: Community National Bank & Trust of Texas; First State Bank of Mendota; First State Bank Southwest; Great Plains Bank; Great Southern Bank; Holyoke Credit Union; Icon Credit Union; Mascoma Savings Bank; Macintosh County Bank; Park National Bank; Texas Brand Bank; Xplore Federal Credit Union.

Apple Pay уже поддерживают сотни банков и кредитных союзов в США и мире, несмотря на некоторые юридические трудности в международной экспансии. Присоединившиеся сегодня банки являются региональными, но крупные государственные учреждения, такие как Bank of America и Chase, участвуют в Apple Pay еще с первого года его работы.

Напомним, система дебютировала в октябре 2014 года. Теперь с ней работают десятки крупнейших ритейлеров США. Система также является пятой по популярности платежной платформой среди топовых веб-сайтов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple разрешил оплату покупок в App Store через китайский WeChat Pay. WeChat Pay принадлежит 40% рынка цифровых платежей в Китае.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple запустит свой сервис P2P-платежей в Европе

По материалам thepaypers.com