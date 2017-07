Рабочий застрял внутри банкомата и выбрался благодаря слоту для чеков

Пленником банкомата стал специалист сервисной службы при проведении ремонтных работ

В одном из банкоматов Банка Америки (Bank of America) в городе Корпус-Кристи (штат Техас, США) застрял специалист сервисной службы при проведении ремонтных работ.

Рабочий менял электронный замок в технической комнате, которая находится за банкоматом. Пока он устранял неполадку, дверь помещения захлопнулась и он оказался взаперти без мобильного телефона.

Чтобы выбраться, мужчина пропустил записку через слот для выдачи чеков в банкомате, поскольку устройство находилось в рабочем состоянии и люди периодически останавливались, чтобы снять наличку. В записке он написал: «Пожалуйста, помогите. Я застрял здесь и у меня нет при себе мобильного телефона. Позвоните моему начальнику по номеру: ….».

Man gets stuck in ATM, slips ‘please help’ notes through receipt slot https://t.co/hQn7GOPJhI pic.twitter.com/CyBXKJScDn

— FOX8 WGHP (@myfox8) 13 июля 2017 г.