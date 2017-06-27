50 лет на выдаче денег: как работает банкомат

Именно 27 июня 1967 года был установлен первый банкомат



Сегодня устройства, которые встречаются практически на каждом углу и для многих служат единственной возможностью обналичить свои средства с банковского счета, отмечают 50-летний юбилей. Все мы привыкли к банкоматам, однако задумывались ли вы о том, как работает это устройство? За последние 20 лет банкоматы особенно прочно вошли в наш повседневный обиход. Так что знать их историю и то, как они устроены и по какому принципу работают — просто необходимо.

Первый банкомат появился в 1967 году в северной части Лондона. Его установил английский банк Barclays. Разработал устройство шотландец Джон Шепард-Баррон, который как-то раз не смог снять деньги со своего банковского счета просто потому, что отделение банка было закрыто. Так что Джон вдохновился торговым аппаратом с шоколадками, предложил поместить в машину деньги вместо сладостей и облегчил жизнь всем следующим поколениям.

Как работает банкомат: основные принципы

Банкомат — это прежде всего устройство для обработки информации. Любой банкомат связан с вычислительным центром (процессингом), который и управляет конкретной сетью банкоматов. Сама же сеть может принадлежать как определенному банку, так и отдельному поставщику услуг.

Для начала, машина осуществляет проверку подлинности вашей карты. Для этого у банкомата есть два считывающих устройства: первое ищет специальный код на магнитной полосе карты, чтобы подтвердить ее действительность. Второе устройство вычисляет номер счета пользователя и пароль, чтобы проверить введенный PIN-код. Как только система подтверждает пароль, банкомат связывается с вашим банком через процессинговый центр, отправляет ему запросы и выполняет «приказы» клиента.

Если пользователь хочет снять деньги, то процессинг совершает электронный перевод требуемой суммы с банковского счета пользователя на свой. Сразу после завершения перевода вычислительный центр дает банкомату команду выдать деньги.

Для связи банкомата с процессингом используются или простые телефонные линии, подключение к которым совершается через модем, или выделенные. Таким образом, схема работы банкомата аналогична работе поставщиков услуг Интернета.

Кроме запросов клиентов, банкомат отправляет в вычислительный центр также все сведения о своей работе: заранее предупреждает о том, что закончились деньги, информирует о сбое в работе, обо всех возникших ошибках.

Из чего состоит банкомат

Банкомат состоит из двух основных частей: верхней, или пользовательской, и нижней, или сейфа. В нижней части располагается устройство для выдачи денег — диспенсер (окошко выдачи купюр также называют диспенсером). В сейфе находятся несколько кассет для хранения денежных купюр (может быть от двух до пяти). Обычно в кассету загружают от двух до трех тысяч банкнот. Их также можно настроить для банкнот любого типа, под определенную длину и ширину банкноты. После загрузки денег в кассету, последняя закрывается специальным ключом, пломбируется и выдается инкассаторам. Процесс инкассации обычно занимает 15-30 минут.

Банкнота, прежде чем появиться в окошке перед заждавшимся клиентом, проходит длительный путь. Сначала устройство фидер, которое есть в каждой кассете, следит, чтобы за одной банкнотой случайно не зацепилась другая. Потом специальное устройство Double Detect проверяет поступающие банкноты на соответствие запросу клиента: того ли они размера, толщины, нет ли перекоса. Все это осуществляется с помощью датчиков. Далее бумажные деньги попадают в дивертер, который или отправляет их дальше в накопительное устройство, или в случае какой-то ошибки сбрасывает банкноты в специальную диверт-кассету. Она предназначена для рваных, слипшихся, поврежденных банкнот. Туда же попадают деньги, которые клиент не забрал в течение определенного периода времени из окошка выдачи. Только когда в накопительном устройстве набирается необходимая сумма, она выдается пользователю. Не забудьте вспомнить об этом всем в следующий раз, когда будете снимать деньги в банкомате.

В верхней части банкомата расположена его электронная начинка — компьютер. Также здесь находится устройство для приема и считывания карт (кард-ридер) и два принтера: чековый и журнальный. Первый отвечает за выдачу чеков клиентов, а второй на своей ленте фиксирует все, что происходит с банкоматом. К слову, эту информацию владелец банкомата обязан хранить два года. Также в верхней части находится защитный модуль и устройство, кодирующее информацию о введенном пин-коде. Находятся в этой части и видимые пользователю устройства: монитор, динамик, клавиатура и световые индикаторы.

Интересные факты о работе банкомата

За одну операцию банкомат может выдать не более 40 купюр.

Выданные устройством деньги нужно забрать в течение 30 секунд, иначе банкомат заберет их обратно.

Уличные банкоматы на 100% защищены от влаги. Но при этом чувствительны к холоду. При температуре 10-15 градусов мороза они могут не включаться, не выдавать деньги, долго решать задачу и т.д.

Банкоматы сделаны из более чем 100 кг стали. Они способны противостоять 22-тонному удару.

Если вор проникает внутрь устройства, взрывающиеся контейнеры с краской сразу же испортят все банкноты. Поэтому мошенники чаще всего используют скимминговые устройства, перехватывающие информацию по карте, скрытые камеры для подсмотра пин-кода, а также липкие ленты, на которых задерживаются банкноты в момент выдачи.

Согласно распространенной теории, если возле банкомата вас пытаются ограбить, необходимо набрать свой пин-код наоборот. Это миф, конечно же. Идея перевернутого пин-кода существовала и была запатентована Джозефом Зингером в 1998 году. Однако ни один банк покупкой этого патента не заинтересовался.

Как безопасно пользоваться банкоматами

Основные советы по безопасному использованию банкоматов представлены в инфографике НБУ. Будьте внимательны!

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