Ripple стала второй ведущей криптовалютой после биткоина

Благодаря стремительному росту Ripple обошел Ethereum и стал ведущим альткоином

Криптовалюта Ripple вышла на второе место после биткоина по уровню капитализации, сдвинув с этой позиции Ethereum. Так, в канун Нового года рыночная капитализация Ripple превысила $110 млрд.

На момент публикации, согласно Coinmarketcap, соответствующий показатель снизился до $88 млрд, но это все еще больше, чем у Ethereum – $84 млрд. Кроме того, индекс доминирования биткоина впервые за долгое время опустился ниже 40%. На данный момент он составляет 36%.

Конец 2017 года увенчался для Ripple новым рекордом — цена криптовалюты достигла исторического максимума в $2,85. Сейчас одна монета Ripple оценивается в $2,29. Примечательно, что еще в начале декабря 2017 года XRP торговалась на уровне в $0,24. Таким образом, доходы инвесторов за месяц составили около 1000%.

Такому росту Ripple способствуют активные торги в Южной Корее. На эту страну припадает около 36% мирового объема торгов Ripple.

Ранее торговцы сообщали об искусственном повышении цены криптовалюты на крупной южнокорейской бирже Bithumb. Корейские трейдеры утверждали, что не имеют возможности продать свои коины XRP на этой площадке по цене ниже 2242 вон ($2,100754). Все ордера на продажу по 2241 вон ($2,099817) или ниже отменялись торговой платформой. Сейчас на этой площадке Ripple стоит $2,62, на других площадках по $2.

Рост Ripple вызывает неоднозначную реакцию в криптосообществе. Пока кто-то подсчитывает прибыль от инвестиций в альткоин, другие высказывают негодование. Так, 30 декабря генеральный директор BitFury Георгий Киквадзе в своем Twitter выразил недоумение относительно уровня капитализации Ripple.

Ripple — Centralised Solution; Trust in One Company — Worth $100Bln?

Bitcoin — Decentralised Solution; Trust in Mathematics and Cryptography — Worth $235Bln?

There is a clear mispricing here between the PAST and the FUTURE

— George Kikvadze (@BitfuryGeorge) 30 декабря 2017 г.