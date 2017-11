Ставка на автоматизацию: в Японии тысячи банковских служащих заменят роботы

Крупные японские финучреждения надеются таким образом сократить убытки

Три крупнейшие японские финансовые компании собираются перевести часть сотрудников в другие отделы, некоторых уволить, а штат специалистов по финтеху, наоборот, увеличить. При этом общее число рабочих мест, переданных роботам, достигнет 30 тыс.

Одной из первых процесс автоматизации рабочих процессов запустит японская банковская холдинговая компания Mizuho Financial Group. К 2021 году MFG автоматизирует задачи, которые сегодня выполняет 8 тыс сотрудников. К 2026 году роботы займут уже 19 тыс рабочих мест.

Новый план реорганизации компании поможет сократить издержки за счет автоматизации. К примеру, холдинг планирует консолидировать работу банковских служащих, чтобы им не приходилось выполнять одни и те же действия. Также около 100 рутинных рабочих задач возьмет на себя новая роботизированная система обработки. К 2020 году компания подключит к системе 20-30 банковских отделений, а в будущем реорганизации подвергнется 800 филиалов. Около 200 сотрудников, чьи рабочие задачи будут выполнять алгоритмы, перейдут на работу в головной офис уже к концу осени. Также Mizuho планирует увеличить штат экспертов по финтеху.

Поменять подход к работе намерена и банковская корпорация Sumitomo Mitsui Financial Group. В ближайшие три года компания переведет в цифровой формат часть сервисов, предоставляемых банковскими отделениями. SMFG уже открыла в Японии 9 дата-центров, которые будут заниматься обработкой новых данных. К 2020 году задачи 4 тыс сотрудников будут выполнять алгоритмы.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ также готовится к реструктуризации. По словам президента банка Канецугу Мике, традиционная модель работы коммерческого банка привела к рецессии. В этих условиях компания вынуждена сделать ставку на цифровые технологии и сократить количество подразделений. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ принадлежит крупнейшей финансовой группе Японии Mitsubishi UFJ Financial Group. Всего MUFG планирует автоматизировать 9,5 тыс рабочих мест, в том числе заменить алгоритмами 30% персонала.

