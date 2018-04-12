В Китае нашли способ защитить авторские права фотографов

Авторские права на изображения можно фиксировать в блокчейне

Китайский поисковик Baidu запустил сервис Totem для стоковых фотографий на базе технологии Blockchain. Новая разработка призвана защитить авторские права на изображения.

Totem представлен в виде платформы, которая использует Blockchain для того, чтобы зафиксировать точное время загрузки фотографии. После этого создается специальная метка в распределенной сети. Таким образом, Baidu продвигает идею дальнейшего развития и поддержки технологии распределенного реестра данных.

Для регистрации в Totem пользователь должен предоставить свои реальные данные. Благодаря наработкам китайского поисковика в среде искусственного интеллекта и сбора данных, новый сервис будет сравнивать изображения в интернете с данными блокчейна.

Этот процесс сверки поможет найти и подтвердить случаи нарушения авторских прав на фотографии в сети. Однако пока неизвестно, какой тип блокчейна внедрен в платформу — приватный или публичный.

Сейчас несколько сервисов стоковых фотографий переходят на платформу Totem. Это касается и Visual China Group — китайского партнера гиганта стоковых изображений Getty Images.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Центробанк Китая поддержал запуск сервисов на Blockchain. Исследовательский институт Zhongchao Blockchain Research Institute (находится в управлении Центробанка Китая), разработал Blockchain-платформу, которая предлагает набор сервисов по защите интеллектуальной собственности.

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По материалам: coindesk.com