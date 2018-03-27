Blockchain-as-a-service (BaaS) платформа будет использоваться для фиксации прав собственности, идентификации и отслеживания поставок

Исследовательский институт Zhongchao Blockchain Research Institute (находится в управлении Центробанка Китая), разработал Blockchain-платформу, которая предлагает набор сервисов по защите интеллектуальной собственности. Презентация Blockchain Registry Open Platform состоялась в понедельник в рамках саммита по вопросам финансовых технологий в Ханчжоу, сообщает CoinDesk.

Подобный проект не новый для китайского рынка — интернет-гиганты Tencent, Baidu и JD.com уже запустили свои собственные BaaS-платформы (Blockchain as a service). Однако технологию впервые будут использовать на таком высоком уровне. Исследовательский институт Zhongchao Blockchain Research Institute действует как полностью государственная дочерняя компания китайского монетного двора (China Banknote Printing and Mining Corporation) под надзором Народного банка Китая.

В основе Baas-платформы два простых сервиса: хранение статических данных и запись изменений в эти данные. Но, согласно технической документации проекта, платформа может использоваться правительственными учреждениями для обмена информацией пользователей через blockchain для ускорения идентификации. А также для хранения верифицированной информации для предотвращения мошенничества в сфере логистики.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что по словам покидающего свой пост главы Народного банка Китая, введение цифровой валюты неизбежно. В сентябре прошлого года Китай ввел полный запрет на торговлю криптовалютами, при этом занимаясь исследованием перспектив использования блокчейна для создания государственной цифровой валюты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай откроет платежный рынок для иностранных компаний

По материалам coindesk.com