Каковы прогнозы китайских чиновников насчет будущего цифровых платежей?

По словам покидающего свой пост главы Народного банка Китая, введение цифровой валюты неизбежно. Тем не менее, он подчеркнул, что этот вопрос будет решаться «постепенно и организованно».

В сентябре прошлого года Китай ввел полный запрет на торговлю криптовалютами, при этом занимаясь исследованием перспектив использования блокчейна для создания государственной цифровой валюты.

В начале этого месяца Чжоу Сяочуань, который теперь оставил свою должность управляющего Народного банка Китая, во время пресс-конференции заявил, что внедрение цифровой валюты неизбежно из-за развития технологий. Он добавил, что в будущем использование традиционных банкнот и монет будет сокращаться, а возможно даже исчезнет.

Народный банк Китая продолжит исследовать цифровые валюты и электронные платежи. Чжоу подчеркнул, что цифровая валюта должна способствовать удобству, эффективности, безопасности и защите конфиденциальности в системе розничных платежей.

При этом он напомнил, что некоторые «технологические приложения», с точки зрения государственной политики, противоречат принципу служения финансовых продуктов и услуг реальной экономике. Этим он объясняет запрет на торговлю между биткоином и юанем. Правительство не одобряет создание спекулятивных продуктов, которые дают людям иллюзию того, что можно разбогатеть за одну ночь.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Китай откроет платежный рынок для иностранных компаний. Китай продолжает открывать свои рынки для иностранных инвестиций, предоставляя международным компаниям доступ к рынку платежей. По оценкам Bloomberg, он оценивается примерно в $27 трлн.

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По материалам finextra.com