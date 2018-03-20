Китайцам с плохим социальным рейтингом запретят путешествовать

Мрачная антиутопия или технологии будущего?

Начиная с 1 мая граждане Китая с низким социальным рейтингом не смогут путешествовать на самолете или поезде. Показатель будут формировать в том числе и на основе финансовых данных. Ограничение будет действовать на протяжении года. Соответствующая информация была опубликована Национальной комиссией по развитию и реформам страны, сообщает Reuters.

Нововведения в социальной сфере Китая очень напоминают сюжет одной из серий британского сериала Black Mirror, в которой изображалось общество, где личностный социальный рейтинг сильно влиял на многие аспекты жизни человека (уровень комфорта квартиры, класс арендуемой машины и т.д.). Китай тоже в скором времени начнет вводить строгие ограничения для тех, у кого низкие «баллы» в так называемой системе «социального кредита».

План президента Си Цзиньпина заключается в том, чтобы оценивать граждан на основе финансовых и социальных данных. Выводя коэффициент, похожий на кредитный рейтинг в Соединенных Штатах.

На оценку также могут повлиять криминальные действия и финансовые проступки. Более того, жителям Китая придется более осторожно выбирать круг общения и следить за своими покупками онлайн и оффлайн.

Первыми под действие ограничений попадут граждане, которые были замечены в распространении ложной информации, создавали проблемы в общественном транспорте, использовали просроченные проездные билеты, не платили взносы социального страхования, курили в поездах.

Как сообщает неправительственная организация Human Rights Watch, на днях выяснилось, что данная система негласно существует как минимум с 2016-го года.Например, китайский адвокат Ли Сяолин попытался купить билет на самолет, находясь за рубежом в рамках деловой поездки. После проверки национального удостоверения личности, онлайн-система отклонила покупку, заявив, что он внесен в черный список Верховного народного суда КНР как «ненадежный». Адвокат годом ранее не выполнил формальный судебный приказ. Билет домой он купить не смог.

И это далеко не единичный случай. Журналисты, политические активисты и другие граждане сообщили о подобных ограничениях. Похоже, что некоторые из них связаны с самыми незначительными нарушениями или действиями, которые были бы законными в любом другом месте. Журналист Ли Ху, например, оказался в «черном списке» после обвинения государственного чиновника в коррупции.

Эти ограничения сопровождаются новейшими системами наблюдения, огромной базой биометрических данных граждан и строгими законами о цензуре (включая блокировку популярных сайтов, таких как Google и Facebook).

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