В Китае полиция тестирует смарт-очки для распознавания лиц

Смарт-очки позволяют полицейским идентифицировать людей и номерные знаки автомобилей

На прошлой неделе полиция Пекина начала тестировать смарт-очки для распознавания лиц, которые могут идентифицировать людей и номерные знаки автомобилей в течение миллисекунд.

С помощью искусственного интеллекта очки в реальном времени сравнивают лица и номерные знаки автомобилей с «черным списком» и отображают красную рамку и предупреждающий знак, когда данные совпадают.

Девайсы изготовлены компанией LLVision. Власти высоко оценили наработки компании после того, как с помощью ее смарт-очков удалось идентифицировать нескольких лиц, которые ранее были замешаны в преступлениях: от торговли людьми до дорожно-транспортных происшествий.

В Китае стремительно растет использование технологий распознавания лиц и видеонаблюдения. В настоящее время там установлено свыше 170 млн камер наблюдения, и правительство собирается к 2020 году увеличить этот показатель втрое. Таким образом, на каждых двух граждан будет приходиться одна камера. Министерство общественной безопасности рассчитывает, что в конечном итоге это позволит идентифицировать любого гражданина в течение трех секунд.

Хотя эксперты беспокоятся о нарушении конфиденциальности и прав человека, генеральный директор LLVision Ву Фэй считает, что это беспокойство безосновательно.

Ву Фэй

генеральный директор LLVision

Он также добавил, что Пекин использует смарт-оборудование в «благих целях».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам businessinsider.com