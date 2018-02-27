Безопасный смартфон: представлена детская версия ОС Android

С какого возраста можно доверить ребенку смартфон?

Эксперты Escudo Web убеждены, что начиная с 7 лет ребенок может безопасно пользоваться смартфоном — это подтверждает новая разработка испанской компании.

На выставке Mobile World Congress 2018, проходившей в Барселоне, была представлена специальная версия Android с дополнительной степенью защиты и новым интерфейсом. Разработчики заявили, что представителям подрастающего поколения вряд ли удастся обойти эту защиту.

На данный момент это программное обеспечение позволяет использовать функцию «родительский контроль». Это значит, что родители могут ограничивать доступ ребенку в любое нежелательное, на их взгляд, приложение, используя свой собственный смартфон. Более того, блокировать можно различные приложения в зависимости от времени суток и распорядка дня ребенка. Фактически, во время учебного процесса можно оставить только необходимые для занятий приложения (например — Word, Powerpoint, калькулятор), а доступ в интернет заблокировать.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что Android Pay будет доступен клиентам 10 украинских банков уже к лету. Первым банком, который позволил добавлять свои карты в кошелек, стал ПриватБанк. Затем к нему присоединился Ощадбанк, UKRSIBBANK и ПУМБ, а к лету сервисом NFC-платежей смогут воспользоваться уже клиенты 10 отечественных финучреждений.

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