Android Pay будет доступен клиентам 10 украинских банков уже к лету

Мобильный кошелек позволяет оплачивать покупки со смартфона в одно касание

В ноябре украинские пользователи впервые получили доступ к мобильному кошельку Google. И смогли использовать свои смартфоны для оплаты товаров в торговых точках. Первым банком, который позволил добавлять свои карты в кошелек, стал ПриватБанк. Затем к нему присоединился Ощадбанк, UKRSIBBANK и ПУМБ. По прогнозам гендиректора Mastercard в Украине, Веры Платоновой, к лету сервисом NFC-платежей смогут воспользоваться уже клиенты 10 отечественных финучреждений. Об этом она сообщила в интервью Liga.net.

По словам эксперта, чтобы подключиться к Android Pay, банки должны соответствовать некоторым требованиям, а на это нужно время.

Также в подключении участвует глобальная команда Mastercard, которая курирует проекты сертификации участников токен-платформы по всему миру. А у нее тоже есть определенные графики подключения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Украина стала 15-й страной в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, тем самым подтвердив статус одного из самых открытых к инновациям рынков. Эксперты уже спрогнозировали, как Android Pay изменит рынок мобильных платежей в Украине.

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