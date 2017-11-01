Как Android Pay изменит рынок мобильных платежей в Украине — эксперты

1 ноября в Украине состоялась официальная презентация мобильного кошелька Android Pay, который входит в тройку самых популярных бумажников, покоривших рынок NFC-платежей

Редакция PaySpace Magazine расспросила экспертов, как появление Android Pay повлияет на рынок мобильных платежей в Украине. Станет ли сервис сигналом выхода на наш рынок других мобильных кошельков, спровоцирует ли появление новых платежных приложений от банков, и как распространение NFC оплат отразится на провайдерах кошельков, которые используют другие технологии оплаты, например, QR-коды.

Android Pay и рынок мобильных платежей в Украине

С приходом Android Pay украинский рынок мобильных платежей оживится. Так считает представитель компании PayForce, которая в прошлом году представила на украинском рынке первый облачный мобильный NFC-кошелек ThePay.

Android Pay — это первый мобильный кошелек в Украине, позволяющий бесконтактно рассчитываться картами разных банков. Его выход на рынок станет существенным драйвером популяризации и доступности мобильных платежей. Можно прогнозировать в течение года не менее пяти банков-новичков, предлагающих своим клиентам добавить цифровую карту в смартфон.

Есть мнение, что появление мобильного кошелька Google не отразится на украинской платежной экосистеме. Так, Сергей Скабелкин, эксперт в сфере мобильных платежей, отметил, что для украинского рынка оплата смартфоном с NFC пока не может конкурировать с банковской картой.

Все, кто хотел воспользоваться возможностью совершать бесконтактные платежи, уже нашли удобные способы это сделать. Статистика показывает, что пользователю привычнее и удобнее платить бесконтактной пластиковой картой, чем телефоном. Плюс количество Android телефонов с поддержкой NFC растет не так быстро, как хотелось бы.

По словам эксперта, заинтересовать пользователя сервисом Гугл можно было бы его особыми качествами. Но из-за регулирования, существующего на украинском рынке, это пока невозможно.

Одно из ключевых преимуществ Android Pay — это его бесшовная интеграция с PayPal, но учитывая низкую популярность PayPal в Украине и до сих пор не решенный вопрос с возможностью вывода средств через него напрямую в валюте зачисления или гривне через украинский банк, я думаю, что эта опция найдет немного активных пользователей.

В Украине уже есть решения, которые позволяют оплачивать покупки смартфоном с NFC. При этом, телефонов с подобным функционалом все еще достаточно мало. В этих условиях выход Android Pay на украинский рынок — это пока не более, чем PR-акция, считает представитель компании Tachcard, которая занимается разработкой решений по приему мобильных платежей.

Около года назад ПриватБанк реализовал практически то же самое в приложении Приват24. Примерно в то же время в приложении ОщадPay стала доступна аналогичная функция для клиентов Ощадбанка. Итого, то, что привнесет в наш рынок AndroidPay, уже год как есть у клиентов двух основных банков страны. При этом, ограничения никуда не делись. Доля Андроид смартфонов в Украине — около 70%, среди них только у 20-30% есть NFC-чип. Лишь 50% POS-терминалов реально принимают платежи такого рода. Да, в отличии от существующих приложений, пользователь сможет добавлять в AndroidPay карты нескольких банков-партнеров. Но в наших реалиях это больше приятная опция, чем реальное удобство.

Несмотря на это, эксперт признает, что в долгосрочной перспективе кошелек будет популярен среди 70% владельцев смартфонов.

Android Pay… Samsung Pay, Apple Pay

Станет ли появление Android Pay сигналом для других компаний (Apple, Samsung) вывести свои кошельки на этот рынок?

Сигналом для выхода являются совсем другие маркеры. Выход конкурента — один из них, но далеко не самый главный. Главными маркерами являются наличие инфраструктуры для совершения и приема платежей, охват банковскими продуктами потенциальных пользователей, средний чек при бесконтактной оплате в торговой точке и много других параметров.

И когда ждать этих решений в Украине?

Следующим стоит ждать на рынке Samsung Pay в 2018 году. А в 2019-2020 наступит очередь и ApplePay.

Более оптимистичные прогнозы дают эксперты из Альфа-Банка, ссылаясь на свои источники в платежных системах. Так, если верить прогнозам, ждать Apple Pay в Украине можно уже во втором квартале 2018 года.

Android Pay VS украинские платежные решения

NFC-кошельки уже предлагают несколько украинских банков, в том числе и ПриватБанк. Как Android Pay будет конкурировать с существующими решениями?

В смартфоне пользователя появится дополнительная опция, а банки смогут предложить своим клиентам еще один удобный способ совершения бесконтактных и онлайн платежей. Конкуренция начнется на так называемой «последней миле» и снова сместиться в инфраструктурные проекты. Конкурентами скорее могут стать крипто банки типа Datarius и криптовалюты, потому что меняются основные патерны взаимодействия с финансовыми продуктами продвинутой части потребителей, и они могут выбрать в качестве средства платежа, например, Dash Evolution. Поэтому будущее за гибридной синергией платежных аккаунтов в фиатных и крипто-активах с удобным единым бесконтактным интерфейсом совершения транзакции. Внедряемая сейчас активно в Европе директива PSD2 нам в этом поможет.

Эксперт добавил, что неважно каким способом клиент совершает покупку, важно, чтобы у него были безналичные средства на ее совершение.

Конкуренция усилится. Фокус банков сместится с запуска технологии на ее популяризацию. Пока банки не спешат учить и вовлекать клиентов. А начать придется с собственных сотрудников. Оснащения их соответствующими смартфонами. Также вырастет количество совместных акций и программ с ритейлерами. Будет интересно!

Отразится ли появление в Украине одного из самых известных NFC-кошельков на тренде развития платежей по QR-кодам, которые снова становятся популярной технологией в расчетах? В компании Tachcard считают, что появление NFC-кошелька не отразится на нише QR-платежей, в которой работает компания.

Мы предлагаем решения по расчету через QR-код для малого и среднего бизнеса, не желающего тратиться на аренду и обслуживание POS-терминалов. Пользователи приложения Tachcard могут перевести средства друг-другу между смартфонами, используя QR-код. Торговец может настроить QR-код в веб-кабинете и разместить его распечатку в торговой точке для приема оплат со смартфона. Недавно мы реализовали возможность оплаты по QR-коду без приложения Tachcard. Покупатель может сканировать QR-код штатной камерой смартфона и оплатить, просто введя на смартфоне карточные данные. Как видите, оплата по QR-коду в решениях Tachcard — это не про Покупателя, это про Торговца. Цель наших решений — дать Торговцу возможность принимать безналичные платежи без дополнительных устройств, и, как следствие, в любых нестандартных ситуациях. Здесь нет POS-терминала вовсе. Потому выход AndroidPay никак не отразится на той нише, которую мы видим.

В компании уже видят возможность создания инфраструктуры для бесконтактных платежей. В том числе, и для приема оплат с Android Pay.

Мы завершаем разработку мобильного приложения Tachcard Terminal. В него будет интегрирована система приема оплат с бесконтактных карт с помощью смартфона. Мы уже изучаем вопрос оплаты смартфоном с AndroidPay на смартфон с Tachcard Terminal.

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