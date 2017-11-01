Android Pay в Украине: компания Google официально презентовала сервис

Пользователи получили возможность оплачивать покупки в магазинах, приложениях и на веб-сайтах с помощью своих Android-устройств

Сегодня, 1 ноября, компания Google объявила об официальном запуске Android Pay в Украине. Эта платформа мобильных платежей позволяет загружать данные пластиковых карт в устройство на базе ОС Android, после чего у пользователя появляется возможность осуществлять платежи, просто поднося смартфон или планшет с NFC к терминалу оплаты.

Украина стала 15-й страной в мире, где Android Pay предоставляет пользователям доступ к бесконтактным расчетам смартфонами, тем самым подтвердив статус одного из самых открытых к инновациям рынков.

Редакция PaySpace Magazine собрала для вас интересные подробности, которые стали известны в ходе презентации сервиса.

Одним из первых мест, где можно будет воспользоваться новым сервисом, станет метрополитен.

На презентации Дмитрий Шоломко, директор Google Украина, лично продемонстрировал, как это работает. Достаточно просто разблокировать смартфон (можно даже не открывать приложение) и поднести его к считывателю карт на желтом турникете метро.

Министр Финансов Украины Александр Данилюк поддержал запуск Android Pay в стране и пожелал сервису популярности и процветания, а также лично опробовал приложение на турникете.

Первым банком, который поддержит сервис, стал ПриватБанк.

Любую карту банка уже можно загрузить в приложение и использовать для оплаты смартфоном — как показали спикеры на примере турникета метро, сервис работает так же быстро, как и в случае с использованием привычного пластика. Со временем Android Pay будет работать и с картами других банков.

По словам Михаила Видякина, директора департамента стратегии и реформирования банковской системы НБУ, национализированный ПриватБанк, способствуя выходу нового сервиса на отечественный рынок, подтвердил свою репутацию лидера технологических решений украинского банковского сектора. Он также отметил, что запуск Android Pay поспособствует развитию cashless economy в стране.

Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии, рассказала о технологии MDES, которая задействует токенизацию. Это позволяет буквально любую карту сделать бесконтактной. По ее словам, приходу Android Pay в Украину предшествовали годы работы, в течение которых Украине удалось развить инфраструктуру бесконтактных платежей. Вера Платонова призвала потребителей активно пользоваться новым прогрессивным методом оплаты.

Региональный менеджер Visa в Украине, Грузии и Армении Дмитрий Крепак подчеркнул, что сегодня в Украине 75% транзакций припадает на операции с банкоматом. Однако, по его мнению, это свидетельствует о большом потенциале для развития безналичных платежей, в том числе и через Android Pay.

Как воспользоваться Android Pay?

Android Pay доступен для владельцев Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно скачать приложение Android Pay с Google Play и добавить в него данные карт — пока только ПриватБанка. В торговых точках пользователи смогут быстро рассчитываться загруженными в приложение картами: стоит только разблокировать телефон и приложить его к бесконтактному терминалу.

Поскольку Android Pay не передает данные банковской карты продавцу при оплате, использовать его даже безопаснее, чем карточку. Если вы потеряете свой телефон или его украдут, то с помощью функции «Найти устройство» вы сможете дистанционно заблокировать телефон, защитить его новым паролем или даже удалить из него все личные данные.

Где можно воспользоваться Android Pay?

Неважно, планируете ли вы заправить машину, выпить кофе, купить продукты домой или билеты в кино — вы сможете воспользоваться Android Pay в любом месте, где установлены терминалы бесконтактной оплаты. Их легко узнать по соответствующим значкам.

Сотни компаний в Украине уже поддерживают Android Pay, в том числе такие популярные, как сеть супермаркетов «Сільпо», деликатес-маркеты Le Silpo, гипермаркеты Fozzy, сеть магазинов у дома «Фора», сеть магазинов связи ringoo, фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», Киевский метрополитен, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, сети автозаправочных комплексов WOG и OKKO. Список компаний, в которых можно рассчитаться с помощью Android Pay, будет постоянно расширяться. Кроме того, отличная новость для тех, чьи учетные и бонусные карточки уже не помещаются в кошельке — с Android Pay можно хранить их данные просто в телефоне.

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