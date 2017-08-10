Мода на QR: почему платежи по кодам снова популярны

До недавнего времени выбор между платежами через NFC и QR-код казался очевидным

Но после того, как был опубликован стандарт QR-платежей, крупные платежные системы заинтересовались возможностями этого инструмента, а популярные приложения для р2р-транзакций начали его использовать, появился повод пересмотреть свои убеждения.

Почему QR-коды снова популярны?

По словам Скотта Харки, эксперта по платежам консалтинговой компании Levvel, QR стали чаще использовать в сфере платежей благодаря (!) компании Apple. Вот что говорит эксперт:





То, что Apple в 2014 году сделала выбор в пользу NFC, действительно определило вектор развития индустрии мобильных платежей на несколько лет. Спровоцировав появление инновационных решений для оплат у конкурентов (Samsung Pay, Android Pay).

Однако невозможность создать единый NFC-кошелек, который будет работать и на Android и на iOS — значительное препятствие для дальнейшего развития технологии. Не в интересах магазинов и банков игнорировать пользователей устройств с той или иной операционной системой.

Что выбрали потребители?

Кажется, потребители уже сделали свой выбор. Об этом свидетельствует популярность мобильных приложений для розничных платежей, которые используют коды. Это Starbucks mobile, Alipay, WeChat и другие кошельки, которые позволяют быстро совершать платежи с помощью бюджетных смартфонов.

Еще один фактор востребованности мобильных платежи по QR — это развитие так называемой сдельной экономики. В мире становится все больше самозанятых людей, которым важны быстрые и удобные взаиморасчеты без посредников.

Помимо популярности, простоты и универсальности QR-кодов, есть еще одна причина использовать их в сфере финансовых услуг.

Глобальное развитие QR-кодов

Отправной точкой глобального развития того или иного решения является создание единых стандартов. В случае с QR-кодами это уже произошло.

Международная организация EMVCo, которая занимается вопросами стандартизации в сфере электронных платежей, опубликовала спецификации по расчетам с помощью QR-кодов.

Инициатором создания международного стандарта для платежей через QR-коды еще в июне 2016 года стала китайская платежная система UnionPay. Руководствуясь популярностью этого решения на отечественном рынке. В Китае подавляющее большинство мобильных платежей (около 5,5 трлн долларов в год) совершается с помощью QR-кода в приложениях WeChat и Alipay.

Американские международные платежные системы тоже не стали игнорировать тренд. Так, Visa и Mastercard уже представили свои платежные решения на основе QR-кодов — mVisa (2015) и Masterpass QR (2016). И продолжают развивать эти решения в разных странах.

Ритейлеры тоже поддерживают тенденцию. Недавно платежи по QR-кодам появились в итальянских магазинах. Расчеты проходят в формате р2р, и не требуют дополнительного оборудования кроме смартфонов.

QR-платежи в Украине

В Украине QR-коды изначально имели больше преимуществ по сравнению с NFC — в стране не работает ни один из популярных мобильных бумажников (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay). А усилия банков по продвижению бесконтактных кошельков встречают сопротивление в виде закрытого NFC-модуля iPhone и маленькой доли Android-устройств с бесконтактной связью у населения.

Поэтому платежи по QR-коду оказались очень востребованными. Ими занимаются банки, государственные и частные компании.

Так, с помощью мробильного приложения Приват24 можно оплатить множество услуг — от проезда в общественном транспорте до штрафов и коммунальных услуг. А Киевский метрополитен уже начал выпускать билеты на основе этой технологии.

QR-коды позволяют всем, у кого есть бюджетный смартфон, получать и отправлять платежи. Такая схема особенно актуальна в регионах с быстрым приростом населения и слабо развитой традиционной платежной инфраструктурой. В США этот формат расчетов вряд ли сравнится с популярностью кредитных карт. А в Китае он уже используется чаще, чем наличные. Появление единых стандартов в этой сфере только ускорит интеграцию.

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