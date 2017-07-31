Как принимать платежи по QR-коду — опубликован стандарт EMVCo для продавцов

EMV опубликовал стандарты QR-платежей для торговцев

Глобальная организация EMVCo, которая занимается вопросами стандартизации в сфере электронных платежей, опубликовала новые спецификации по рассчетам с помощью QR-кодов.

Всед за обнародованием стандарта QR-платежей cо стороны потребителя ранее в этом месяце, 31 июля ведомство опубликовало документ, посвященный спецификациям для торговцев, которые собираются внедрить в своих магазинах такой способ платежей.

Скачать White Paper можно на официальном сайте ведомства по ссылке. Документ доступен на бесплатной основе.

Ознакомившись с требованиями этого документа, торговцы смогут принимать платежи от покупателей по единой стандартизированной схеме.

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Как происходит платеж по QR-коду?

Продавец генерирует QR-код на основе своих данных и представляет его покупателю Чтобы совершить платеж п отребитель сканирует QR-код из мобильного приложения. Если это необходимо, клиент проходит аутентификацию Мобильное приложение отправляет запрос инициации транзакции в Сеть Сеть обрабатывает транзакцию и информирует продавца и покупателя о ее статусе

Представленные в документе спецификации не являются окончательными. EMVCo будет менять их в соответствии с отраслевыми требованиями. Заинтересованные стороны могут участвовать в процессе изменения правил, подключившись к программе EMVCo Associates.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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