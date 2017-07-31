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Как принимать платежи по QR-коду — опубликован стандарт EMVCo для продавцов

31.07.2017 16:03

EMV опубликовал стандарты QR-платежей для торговцев

платежи по QR-коду

Прием платежей через QR-код Фото: i.amz.mshcdn.com

Глобальная организация EMVCo, которая занимается вопросами стандартизации в сфере электронных платежей, опубликовала новые спецификации по рассчетам с помощью QR-кодов.

Всед за обнародованием стандарта QR-платежей cо стороны потребителя ранее в этом месяце, 31 июля ведомство опубликовало документ, посвященный спецификациям для торговцев, которые собираются внедрить в своих магазинах такой способ платежей.

Скачать White Paper можно на официальном сайте ведомства по ссылке. Документ доступен на бесплатной основе.

Ознакомившись с требованиями этого документа, торговцы смогут принимать платежи от покупателей по единой стандартизированной схеме.

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Как происходит платеж по QR-коду?

  1. Продавец генерирует QR-код на основе своих данных и представляет его покупателю
  2. Чтобы совершить платеж потребитель сканирует QR-код из мобильного приложения. Если это необходимо, клиент проходит аутентификацию
  3. Мобильное приложение отправляет запрос инициации транзакции в Сеть
  4. Сеть обрабатывает транзакцию и информирует продавца и покупателя о ее статусе

Представленные в документе спецификации не являются окончательными. EMVCo будет менять их в соответствии с отраслевыми требованиями. Заинтересованные стороны могут участвовать в процессе изменения правил, подключившись к программе EMVCo Associates.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что ввод PIN-кода на смартфоне станет стандартом. Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC)  даст зеленый свет посмеместному распространению наработок, которые сегодня используют в Square. Продавец сможет требовать у покупателя ввести PIN-код на экране смартфона, с помощью которого он принимает к оплате карты.

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Рубрики: EMVCoМирМобильные платежиНовости

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