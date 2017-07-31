Как принимать платежи по QR-коду — опубликован стандарт EMVCo для продавцов

EMV опубликовал стандарты QR-платежей для торговцев
Глобальная организация EMVCo, которая занимается вопросами стандартизации в сфере электронных платежей, опубликовала новые спецификации по рассчетам с помощью QR-кодов.
Всед за обнародованием стандарта QR-платежей cо стороны потребителя ранее в этом месяце, 31 июля ведомство опубликовало документ, посвященный спецификациям для торговцев, которые собираются внедрить в своих магазинах такой способ платежей.
Скачать White Paper можно на официальном сайте ведомства по ссылке. Документ доступен на бесплатной основе.
Ознакомившись с требованиями этого документа, торговцы смогут принимать платежи от покупателей по единой стандартизированной схеме.
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Как происходит платеж по QR-коду?
- Продавец генерирует QR-код на основе своих данных и представляет его покупателю
- Чтобы совершить платеж потребитель сканирует QR-код из мобильного приложения. Если это необходимо, клиент проходит аутентификацию
- Мобильное приложение отправляет запрос инициации транзакции в Сеть
- Сеть обрабатывает транзакцию и информирует продавца и покупателя о ее статусе
Представленные в документе спецификации не являются окончательными. EMVCo будет менять их в соответствии с отраслевыми требованиями. Заинтересованные стороны могут участвовать в процессе изменения правил, подключившись к программе EMVCo Associates.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
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