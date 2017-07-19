QR-коды для мобильных платежей теперь стандартизованы

Компания по стандартам платежей EMVCo опубликовала «Спецификацию QR-кода EMVCo для платежных систем: потребительский режим»

Эта техническая спецификация стала первым шагом EMVCo к стандартизации использования QR-кодов для мобильных платежей.

Инициатором создания международного стандарта для платежей через QR-коды стала китайская платежная система UnionPay, участник EMVCo. В UnionPay новый технический стандарт называют «прорывом в продвижении международного применения китайского платежного стандарта». Компания предлагала EMVCo создать безопасную, совместимую и открытую систему платежей через QR-коды еще в июне 2016 года.

В дальнейшем UnionPay планирует ускорить продвижение своих продуктов и услуг, задействующих QR-код, на рынках за пределами материкового Китая.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что EMVCo представит новое решение для мобильных платежей. Разработка выйдет на рынок Тайваня в четвертом квартале 2017 года, а более масштабный запуск запланирован на конец 2018 года.

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По материалам nfcworld.com