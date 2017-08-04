В итальянских магазинах запустят платежи по QR-кодам

Сервис будет поддерживать крупнейший в стране провайдер р2р-переводов

Итальянский сервис р2р-переводов Jiffy заработает в розничных магазинах Италии. В период тестирования услуга будет доступна только в 150 торговых точках в Милане, Риме и Турине.

В обычном режиме этот сервис рассчитан на перевод средств с банковского счета клиента любому контакту из его телефонной книги на смартфоне. Услугой пользуется более 4,2 млн итальянцев.

С появлением такого сервиса в магазинах пользователю будет достаточно отсканировать QR-код, который формирует торговец в своем мобильном приложении, проверить информацию о платеже и подтвердить операцию PIN-кодом или отпечатком пальца.

Как продавец, так и клиент получат уведомление в реальном времени о результате транзакции, а средства немедленно зачислятся на текущий счет продавца.

Jiffy можно использовать на смартфонах с операционной системой Android, iOS и Windows Phone. Она отличается скоростью и удобством денежных переводов, а также считается одним из передовых сервисов денежных р2р-переводов в регионе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что платежная система Visa продвигает мобильные платежи через QR-коды. Сервис работает в основном в развивающихся странах.

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