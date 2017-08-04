Visa продвигает мобильные платежи через QR-коды

Visa запустила новую платежную систему под названием mVisa, которая позволяет осуществлять мобильные платежи между продавцами и клиентами

Система работает в основном с QR-кодами, но потребители с простыми кнопочными телефонами тоже могут пользоваться ей через числовые коды.

При совершении покупки с помощью mVisa покупатель должен просканировать QR-код своим смартфоном. После этого нужная сумма с его банковского счета будет переведена продавцу.

В компании сообщают, что мобильная платежная система работает независимо от того, клиентами какого банка являются покупатель и продавец. Она также соответствует недавно опубликованным спецификациям по рассчетам с помощью QR-кодов от EMVCo.

Платформа mVisa предназначена для продавцов, которые хотят легко и дешево предоставить клиентам возможность осуществлять мобильные платежи. В компании сообщили, что платформа уже доступна в Индии, Кении и Нигерии. Ожидается запуск в еще 12 странах, включая Камбоджу, Египет, Гану, Индонезию, Казахстан, Малайзию, Пакистан, Руанду, Танзанию, Таиланд, Уганду и Вьетнам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa снова столкнулась с претензиями Еврокомиссии по интерчейнджу. Ведомство собирается пересмотреть комиссии на обслуживание трансграничных платежей.

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По материалам thepaypers.com