Visa снова столкнулась с претензиями Еврокомиссии по интерчейнджу

Ведомство собирается пересмотреть комиссии на обслуживание трансграничных платежей

Многолетние споры по поводу интерчейнджа между Европейской комиссией и платежной системой Visa переходят на новый уровень.

Сейчас внимание регулятора направлено на те сборы, которые торговцы платят за обслуживание карт, выпущенных за пределами региона.

В 2014 году Комиссия закрыла судебные разбирательства против Visa Europe после того, как компания согласилась ограничить интерчейндж на трансграничные платежи по кредитным картам до 0,3%. Аналогичная сделка по дебетовым картам была достигнута в 2010 году.

Однако теперь компания решила вернуться к обсуждению комиссии интерчейнж на межрегиональные карточные платежи, которые чаще всего совершают туристы.

Эти затраты — существенная часть всех сборов в рамках платежной системы Visa, отметили в Еврокомиссии и направили в платежную систему «Уведомление о претензиях». У Visa есть два месяца на ответ. После этого Еврокомиссия имеет право взимать штраф в размере до 10% от глобального оборота компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Верховную Раду Украины внесен законопроект о снижении карточных комиссий в Украине до 0,5%. Мнения участников рынка по этому вопросу разделились — НБУ поддерживает инициативу, а представители банковской отрасли — считают, что комиссии на карточные платежи пока снижать нельзя.

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