Цифровая революция: 10 прогнозов развития технологий от Gartner

10 прогнозов развития технологий на ближайшие несколько лет, которые эксперты Gartner озвучили в ходе конференции

В ближайшие 2-5 лет благодаря технологиям искусственного интеллекта будут созданы миллионы рабочих мест, а 95% электроники будет работать на базе Интернета вещей. Эти и другие прогнозы озвучила известная исследовательская и консалтинговая компания Gartner на форуме в США в этом месяце. Прогнозы экспертов свидетельствуют о том, что в ближайшие годы IT-специалисты в компаниях будут принимать активное участие в разработке и внедрении новых бизнес-моделей с использованием проверенных и новых технологий.

Ниже представлены 10 прогнозов на ближайшие несколько лет, которые эксперты Gartner озвучили в ходе конференции.

1. К 2021 году компании, которые раньше остальных добавят на своих сайтах поддержку визуального и голосового поиска, увеличат свои доходы от цифровой торговли на 30%. По данным аналитиков, поиск на основе голосовых команд — это самый быстрорастущий вид мобильного поиска. Благодаря этим технологиям количество транзакций, совершенных через мобильные браузеры и в мобильных приложениях, значительно вырастет в 2018 году и далее. Уже сегодня многие торговцы электронной коммерции говорят о том, что более 50% всех транзакций их клиенты совершают с мобильных устройств.

2. В ближайшие несколько лет крупнейшие технологические гиганты (Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Google, Microsoft, Tencent) будут бросать вызов сами себе, что позволит им создать новые конкурентные преимущества. Яркие примеры этого — AWS Lambda вместо традиционных облачных серверов, Alexa против электронной коммерции на экранах, Apple Face ID против Touch ID.

3. До конца 2020 года банковская индустрия получит дополнительные $1 млрд благодаря использованию криптовалют и технологии Blockchain. По прогнозам Gartner, рыночная капитализация криптовалют будет расти, а к 2023 году криптовалюты будут представлять более половины общемирового Blockchain-бизнеса.

4. К 2022 году большинство людей в развитых странах будут потреблять больше ложной информации, чем правдивой. Gartner предупреждает, что хотя технологии искусственного интеллекта эффективно используются для создания новой информации, их можно так же эффективно использовать для искажения фактов и создания фальшивой информации. Это, в свою очередь, будет способствовать росту финансового мошенничества.

5. В продолжение к предыдущему пункту. К 2020 году способность AI создавать фейковый контент, или «поддельную реальность», превзойдет ее способность обнаруживать такой контент. Поэтому уже в 2018 году Gartner прогнозирует 10-кратный рост количества коммерческих проектов, целью которых будет обнаружение фальшивых новостей.

6. К 2021 году более 50% предприятий увеличат свои расходы на создание ботов и чат-ботов, и эти расходы превысят затраты на создание традиционных мобильных приложений. По прогнозам Gartner, к 2020 году 55% всех крупных компаний будут использовать в своей деятельности по крайней мере одного бота или чат-бота. А новое поколение чат-ботов позволит намного лучше распознавать намерения и желания пользователей, чем предыдущие поколения.

7. К 2021 году 40% IT-персонала будут выполнять несколько ролей в компаниях. При этом, большинство функций будут связаны с бизнес-задачами, чем с технологиями. В ближайшие годы 50% предприятий изменят описание профилей и должностных инструкций для IT-специалистов.

8. К 2020 году благодаря технологиям искусственного интеллекта будет создано 2,3 млн рабочих мест. Для сравнения — 1,8 млн потеряют работу из-за AI. В целом, тенденция создания новых рабочих мест благодаря технологиям AI сохранится в ближайшие 10 лет. Кроме того, по прогнозам Gartner, благодаря AI предприятия смогут увеличить свою стоимость на $2,9 трлн уже к 2021 году.

9. К 2020 году 95% всей новой электроники будут составлять подключенные устройства — IoT (Internet of Things). Gartner также прогнозирует, что уже в начале 2019 года появятся устройства с поддержкой IoT, которые можно активировать со смартфона.

10. К 2022 году половина всех бюджетов на безопасность IoT-устройств будут направлены на устранение неисправностей и сбоев в системах безопасности, а не на защиту этих устройств. После 2020 года расходы на Интернет вещей, в частности, на обеспечение безопасности этих устройств, существенно вырастут — темп роста составит в среднем 50% в год.

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По материалам Forbes