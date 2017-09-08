Смартфон, Blockchain и виртуальная реальность: будущее цифрового банкинга

Как меняется традиционный банкинг под влиянием цифровых технологий?

Популярность цифрового банкинга в мире не сбавляет темпов роста. Удобство, скорость и безопасность — это уже не просто дополнительные преимущества для пользователей. Это стандартные требования в современных отношениях “клиент-банк”.

Как правило, традиционные банковские учреждения борются за создание лояльной клиентской базы. Тогда как новые цифровые банки, такие как Monzo или Tandem, благодаря более инновационному подходу к обслуживанию, удовлетворяют растущие потребности своих клиентов и надолго привязывают их к своему продукту.

Согласно исследованию BI Intelligence, 71% миллениалов отмечают, что очень важно иметь банковское приложение на телефоне. А 60% говорят о том, что очень важно иметь приложение для осуществления платежей.

Переход к цифровому банкингу привел к тому, что многие традиционные банки создали мобильные приложения, чтобы клиенты могли управлять своими деньгами со смартфонов. Но многие инновационные финтех-стартапы пошли еще дальше и полностью избавили пользователей от необходимости посещать банковские отделения.

Мобильный банкинг

Чем больше гибкости и скорости может предложить продукт, тем выше его привлекательность среди потребителей. Приложение для совершения переводов и разделения счетов Venmo, которое принадлежит PayPal, является ярким примером меняющейся реальности современного банкинга. Из-за растущей популярности приложения его название уже стало нарицательным в мире мобильных платежей.

Однако банковские приложения — это только начало. Технологические компании, такие как Apple и Samsung также осознали потенциал цифровых платежей и создали собственные решения Apple Pay и Samsung Pay, позволяющие держателям смартфонов расплачиваться за покупки в одно касание. 27% опрошенных миллениалов отметили, что они использовали свой телефон для совершения оплаты в магазине в прошлом месяце. Это доказывает тот факт, что пользователи готовы переходить к новым и более удобным способам оплаты.

Несомненно, мобильный банкинг является одной из наиболее фундаментальных частей цифрового банкинга. В будущем мы увидим еще больше новых решений, использующих Интернет вещей и привычку пользователей все делать с помощью смартфона. Это приведет к тому, что новые безопасные способы оплаты, упрощающие опыт цифровых платежей, постепенно заменят традиционные методы оплаты.

Будущее цифрового банкинга

Многие финтех-эксперты утверждают, что то, что мы видим сегодня, — это не цифровой банкинг. Это оцифрованные банковские услуги. Финансовые продукты, которые появились 50 и 100 лет назад, просто были адаптированы к цифровой эре, и теперь предоставляются с помощью интернета и смартфонов. На самом деле, это не так инновационно, как кажется. Этот процесс транформации можно сравнить с переходом многих СМИ в онлайн-среду, благодаря чему мы перешли от чтения газет к отслеживанию новостей в сети.

Многие эксперты полагают, что настоящие инновации будут активнее развиваться, как только банки и финтех-стартапы отойдут от модернизации банковских услуг и начнут массово внедрять новые цифровые возможности.

Появившиеся в последние годы новые игроки в сфере финансовых услуг совершили революцию, главным образом, в трех сегментах: платежах, кредитовании и личных финансах. Финтех-компании фокусируются на этих областях потому, что в них проще всего организовать цифровое взаимодействие. А их возможности работать лучше, быстрее и дешевле могут предоставить пользователям полную прозрачность процессов.

Если же эти финтех-компании будут использовать свою скорость, ловкость и умение создавать интуитивно понятный пользовательский интерфейс для создания абсолютно новых финансовых продуктов, мы сможем лучше понять будущие возможности цифрового банкинга.

Банкинг на основе Blockchain

Одним из направлений, определяющих будущее банковского бизнеса, является банкинг на основе Blockchain. Эта технология намного быстрее, эффективнее и менее подвержена ошибкам, чем традиционный автоматический клиринговый банкинг (ACH). Blockchain может сэкономить время и деньги для банков и сделать платежи практически мгновенными для пользователей. Кроме того, децентрализованная природа блокчейна значительно затрудняет преступникам совершение мошенничества.

Одним из наиболее интересных элементов блокчейн-банкинга являются смарт-контракты. Смарт-контракты позволяют потребителям обменивать деньги, акции, другие ценности безопасным и бесконфликтным способом. Подобно традиционному контракту, смарт-контракт определяет правила соглашения и штрафы за их невыполнение. Однако лучше всего то, что смарт-контракт также автоматически обеспечивает выполнение обязательств.

Monetha, платежное решение для розничной и электронной торговли на основе Ethereum, является одним из немногих стартапов в сфере криптовалют, использующих преимущества смарт-контрактов. Благодаря их прозрачности, покупатели могут легко проверять рейтинги продавцов, отзывы перед покупкой, а также ставить оценку после получения товара. Это значительно снижает риск мошенничества и помогает клиентам выбирать лучшие товары.

Рост криптовалют, или попросту цифровых денег, создал спрос на банкинг на основе Blockchain. Яркий пример — стартап Bankera, который поддерживает и традиционные (фиатные), и криптовалюты, а также предоставляет такой же спектр услуг, как обычный банк: процессинг платежей, дебетовые карты, кредиты и недорогие инвестиционные продукты. Отличие в том, что хоть Bankera и работает как традиционный банк, он является криптобанком по своей природе. Поэтому и внедряет такие инновации, как использование криптоактивов в качестве залогов для кредитов. Можно предположить, что в будущем все банки станут цифровыми и будут предоставлять традиционные банковские услуги, а также поддерживать криптовалюты наряду с обычными.

Еще одним примером того, как технология Blockchain может быть использована в цифровой эре, является стартап BABB. Это первый в мире банк на базе блокчейн для микроэкономики. Его основная цель — дать каждому такую же власть, как у банков, используя социальную связь людей для совершения сделок, торговли и внедрения инноваций. BABB обещает разрешить своим клиентам выпускать собственную валюту, выдавать кредиты и собирать средства для бизнеса.

Blockchain дает компаниям и частным лицам возможность пересматривать традиционные финансовые услуги и создавать более надежное, гибкое и открытое пространство, из которого каждый может извлечь выгоду. Остается еще много вопросов к технологии Blockchain. Но уже ясно, что ее влияние на цифровой банкинг и цифровой мир в целом будет огромным.

Цифровой банкинг в Украине

Весной этого года в Украине анонсировали запуск первого полностью мобильного банка под названием iBox Bank. Запустить инновационное решение планируют бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Дмитрий Дубилет и Олег Гороховский. iBox Bank будет предоставлять кредитные лимиты до 100 тыс грн с льготным периодом до 2 месяцев, начислять высокий процент на остаток средств на карте, а также возвращать проценты от покупок.

А летом стало известно о том, что параллельно с iBox Bank готовится к запуску еще один мобильный банк — Monobank. Украинцы уже могут оформить предзаказ на карту первого в Украине мобильного банка. Известно, что условия обслуживания карты будут выгодно отличаться от рыночных благодаря отсутствию затрат на обслуживание отделений. Также на карте будет доступна технологичная рассрочка. А со временем пользователям будут доступны и валютные карты.

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По материалам TheNextWeb