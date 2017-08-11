Как FinTech меняет мир финансов: исследование EY

EY представил отчет о том, какие отрасли FinTech развиваются активнее всего в 2017 году и в каких странах

Каждый третий человек в мире, проявляющий цифровую активность, в настоящее время является постоянным пользователем FinTech-сервисов. Таким образом, FinTech как будущее финансов уже не выглядит спекулятивным сценарием. Свежие данные демонстрируют двузначный рост принятия технологий за последние 18 месяцев. Страны и отрасли, лидирующие в 2015 году, только нарастили свою долю. Активнее всего развивается сфера денежных переводов и платежей. Как сообщается в исследовании FinTech Adoption Index 2017, из 22 000 опрошенных людей в 20 странах 50% пользуются сервисами для совершения платежей и переводов, а 88% собираются делать это в будущем.

Взлет FinTech

В отчете FinTech Adoption Index 2017 компания EY оценила пять основных секторов в сфере FinTech, которые стабильно развиваются: денежные переводы и платежи, финансовое планирование, сбережения и инвестиции, займы и страхование. По сравнению с аналогичным исследованием в 2015 году, каждый из сегментов показал стремительный рост. Так, в 2015 году 18% опрошенных отмечали, что пользуются сервисами для платежей и переводов. А в 2017 году их доля выросла до 50%. Еще одним быстрорастущим сектором является страхование.

Быстрее всего принятие растет среди аудитории до 45 лет. Именно такие пользователи стремятся управлять большей частью своей жизни в интернете. Кроме того, жители развивающихся стран активнее всего начинают пользоваться FinTech-сервисами. Например, Китай остается лидером по развитию и принятию FinTech-инноваций, в том числе благодаря огромной популярности таких платформ, как Alipay и Tenpay. Объем рынка мобильных платежей в стране составил $8,6 трлн в 2016 году. В развивающихся странах такие показатели объясняются тем, что пользователи в большинстве случаев не имеют прочных устоявшихся отношений с традиционными игроками на рынке.

Игры платежей

Те страны, которые лидируют в принятии FinTech-сервисов в целом (Китай, Индия, Великобритания, Бразилия и Австралия), являются также лидерами по темпам развития платежей и денежных переводов. Что подчеркивает важность этого сектора.

Чем же вызван такой активный рост сегмента платежей и переводов? Прежде всего, растущими потребностями пользователей. На многих развивающихся рынках значительная часть потребителей, а также малых и средних предприятий исторически не получали желаемого сервиса в части платежей и денежных переводов. Таким образом, на рынке образовались “белые пятна”.

Также важную роль сыграли стимулирующие правительственные инициативы. К примеру, демонетизация в Индии и поддержка платежных провайдеров в Китае способствовали росту проникновения электронных денег. Очень часто такие рынки пропускают, или “перескакивают” платежные механизмы, популярные в развитых странах (такие как кредитные и дебетовые карты), и сразу переходят к новым формам цифровых платежей. Как отмечает Эрик Цзин, генеральный директор Ant Financial (оператор китайской платежной системы Alipay), 60% пользователей сервиса Ant Credit Pay не имеют традиционной кредитной карты.

Еще одной причиной развития сектора платежей и денежных переводов является то, что именно с ней пользователи сталкиваются чаще всего в повседневной жизни.

Кроме того, платежи часто являются более доступным рынком для новых участников, чем другие секторы финансовых услуг — с точки зрения соответствия нормативным требованиям и других потенциальных барьеров для входа. Это создает благоприятную почву для новых FinTech-игроков, а также позволяет предприятиям из смежных отраслей диверсифицировать свою деятельность. Один из наиболее успешных примеров этого — Ant Financial в Китае, дочерняя компания китайской Alibaba Group и оператор известной платформы для мобильных и онлайн-платежей Alipay.

Alipay был первым решением для онлайн-оплаты, запущенным Ant Financial. С тех пор компания представила целый ряд финансовых и нефинансовых сервисов. Все они основаны на возможностях Alipay и огромной пользовательской базе. Alipay же является одним из ведущих платежных сервисов в мире, через который совершаются миллионы операций. К примеру, только за одни сутки в ходе международного фестиваля шоппинга в 2016 году (Global Shopping Festival) Alipay обработал 1,05 млрд транзакций.

Китай, упрощая условия для деятельности технологических компаний, стал домом для таких гигантов, как Baidu, Tencent и Alibaba. Исследование FinTech Adoption Index 2017 показывает, что уровень принятия FinTech-сервисов в Китае составляет 69%. На фоне общего замедления инвестирования в FinTech в Европе и США, объем инвестиций в китайский FinTech достиг нового рекорда в 2016 году. В ходе 46 сделок финтех-компании получили $4,6 млрд.

Новая парадигма финансовых услуг

Рост популярности FinTech-сервисов является положительной тенденцией и, по всей видимости, будет только укрепляться. По прогнозам EY, показатель принятия в этой отрасли уже в ближайшее время составит 52% в среднем по миру. При этом, как уже было сказано, платежи являются доминирующим сегментом, и этот факт пока останется неизменным. Денежные переводы и платежи — основа для развития других услуг, они повышают ценность экосистемы в целом и обеспечивают ее устойчивый рост.

По мере созревания сферы FinTech появляются четко определенные инструменты, с помощью которых финтех-игроки могут достичь успеха. В первую очередь, это фокус на потребностях клиента. Благодаря своей клиентоориентированности компании могут революционизировать рынок, делая услуги дешевле, создавая новые бизнес-модели и работая с (или против) устоявшихся игроков рынка для расширения существующих решений. Финансовые услуги “перерождаются” для удовлетворения потребностей пользователей, не представляющих больше свою жизнь без интернета. Это глобальная тенденция, которая будет продолжаться.

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