Израиль вводит налоги на криптовалюту — опубликован черновик закона

Еще 14 дней закон будет на публичном обсуждении, после этого он будет полностью готов

Вчера израильская налоговая опубликовала черновик закона о налогообложении криптовалют. В нем криптотокены признаются активами, а компании, зарабатывающие на ICO, обязываются платить налоги. Аналогично и те люди, которые покупают токены.

Налоговая пошла по такой логике: виртуальная валюта — это собственность определенного человека или компании, значит, это актив, который в любом случае облагается налогом на прирост капитала.

Компании, которые покупают и продают криптовалюту, должны отчитываться о доходах и расходах — точно так же, как и в случае с другими активами. Насчет физических лиц авторы закона решили, что «Лицо, доход которого от продажи токенов достигает уровня бизнес-прибыли, будет облагаться налогами, потому что его доход классифицируется как коммерческий».

Биткоин-транзакции израильская налоговая считает бартерными сделками, которые нужно измерять в соответствии с их стоимостью (активов, которыми обменялись). Важно, что в законе обсуждаются только утилитарные токены — для токенов как ценных бумаг напишут отдельный проект.

В ведобстве так прокомментировали работу над налогообложением криптовалют и токенов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В последние недели по всему миру заговорили о регуляции и налогообложении криптовалют. Например, подобные законы появляются во Франции и Южной Корее.

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