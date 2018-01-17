Во Франции разработают регуляторные нормы для криптовалют

Для этой цели в стране создадут специальную рабочую группу

Министр экономики Франции Бруно Ле Мейр объявил о создании рабочей группы по разработке регуляторных норм для криптовалют. Он заявил, что рабочая группа будет отвечать за создание фреймворка для регулирования криптовалют с целью предотвращения злоупотребления технологией.

Ле Мэр указал, что эту рабочую группу возглавит Жан-Пьер Ландау, бывший заместитель управляющего центрального банка Франции.

Месяц назад Ле Мейр предложил провести дискуссию по регулированию биткоина на саммите G20 в 2018 году. Он заявил, что обратится с просьбой к Аргентине включить биткоин в повестку дня на предстоящей встрече в апреле.

Вчера директор центрального банка Германии выразил такое же мнение, заявив, что криптовалюты должны регулироваться в глобальном масштабе, а не только на национальном уровне.

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Ранее сообщалось о том, что в Китае заблокируют доступ ко всем криптотрейдинговым платформам. Китай снова активизировал свою борьбу с торговлей криптовалютами.

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По материалам altcoin.info