Регуляторы Южной Кореи разъяснили свою позицию по криптовалютам

В связи с путаницей в СМИ, власти Южной Кореи внесли разъяснения относительно грядущего регулирования криптовалют

Власти Южной Кореи объявили об ужесточении регулирования криптовалют в воскресенье, 14 января. Из-за предложения министра юстиции страны запретить торговлю криптовалютами, которое он озвучил на прошлой неделе, в СМИ возникла путаница – появился ряд публикаций о том, что страна запретила криптобиржи.

На самом же деле, к концу этого месяца вступит в силу требование для корейских трейдеров использовать настоящие имена при открытии криптотрейдинговых счетов. На тех, кто не выполнит это требование, будут налагаться штрафы, однако их размер пока не определен.

Согласно заявлению правительства, «закрытие бирж, о котором недавно упомянул министр юстиции, является одной из мер, предложенных министерством юстиции для пресечения спекуляций. Решение правительства будет принято в будущем после достаточной консультации и координации мнений».

Таким образом, запрет на трейдинг вряд ли будет иметь место в ближайшем будущем.

Примечательно, что жители страны выступают за то, чтоб криптотрейдинг был доступным и открытым. Петиция против запрета на трейдинг собрала более 150 тыс подписей, тогда как к 27 января необходимо собрать лишь 200 тыс, чтобы получить ответ правительства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Китае заблокируют доступ ко всем криптотрейдинговым платформам. Китай снова активизировал свою борьбу с торговлей криптовалютами.

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По материалам cointelegraph.com