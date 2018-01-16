В Китае заблокируют доступ ко всем криптотрейдинговым платформам

Китай снова активизировал свою борьбу с торговлей криптовалютами
Регулирующие органы Китая обратили внимание на интернет-платформы и мобильные приложения для обмена криптовалют.
Напомним, в прошлом году китайские власти запретили деятельность в стране криптовалютных бирж, в связи с чем пользователи перешли на альтернативные торговые площадки. Теперь же регуляторы намерены заблокировать доступ к местным и иностранным криптотрейдинговым платформам.
Более того, правительство будет бороться с компаниями и частными лицами, предоставляющими расчетные и клиринговые услуги в сфере криптовалют. Однако небольшие P2P-транзакции под запрет не попадут.
На фоне этих новостей цена биткоина пошла вниз, достигнув шестинедельного минимума в $11 442.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что одна из крупнейших криптобирж начнет проверять документы пользователей. Пользователям биржи необходимо будет подтверждать происхождение их средств.
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По материалам pymnts.com