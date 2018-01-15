В 2018 от биткоина отколется как минимум две криптовалюты

Два хардфорка уже состоялись в новом году — World Bitcoin и Bitcoin Candy

Прошлый год ознаменовался появлением ряда форков Bitcoin. Эта тенденция продолжится и в 2018 году. Уже известно о появлении двух новых криптовалют — World Bitcoin и Bitcoin Candy.

Так, 12 января на блоке 503 888 состоялся хардфорк Bitcoin, в результате которого появилась криптовалюта World Bitcoin (WBTC). По словам разработчиков, она нацелена на создание «глобальной инфраструктуры приложений».

Общее количество монет WBTC составит 2,121 млрд. Из них 21 млн останутся под контролем организации WBTC Foundation, которая будет использовать их для маркетинга, создания глобальной экосистемы и разработки новых функций. Те, у кого на момент форка были биткоины, смогут получить World Bitcoin по соотношению 1 BTC = 100 WBTC.

Еще один хардфорк под названием Bitcoin Candy (CDY) состоялся в сети Bitcoin Cash на блоке 512 666. Держатели BCH могут получить CDY в соотношении 1 BCH = 1000 CDY.

По словам создателей, цель проекта – сделать криптовалюту устойчивой к гипотетической нарастающей угрозе квантовых вычислений. Хотя эксперты утверждают, что биткоин сам по себе устойчив к квантовым вычислениям, команда CDY объяснила свою позицию.

Мания форков продолжится в этом году. Некоторые проекты, связанные с биткоином, попытаются добавить новые функции и развить технологию, в то время как многие другие будут обычным скамом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что уже добыто 80% от общего количества биткоинов. Со временем завладеть биткоином будет лишь труднее, ведь предложение ограничено.

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По материалам news.bitcoin.com