Уже добыто 80% от общего количества биткоинов

Со временем завладеть биткоином будет лишь труднее, ведь предложение ограничено

Прошлые выходные стали знаковыми для биткоина – майнеры добыли уже 80% от общего объема криптовалюты. Так, 13 января 2018 года было добыто 16,8 млн BTC.

Создатель биткоина Сатоши Накамото сделал предложение своего цифрового актива ограниченным, и со временем завладеть биткоином будет лишь труднее. Всего майнеры могут добыть 21 млн BTC, и это количество не подлежит увеличению.

Однако существует мнение, что способ увеличить предложение может быть найден с помощью различных манипулятивных тактик. Тем не менее, за почти 10 лет существования биткоина еще никто не смог нарушить это ограничение.

Большинство адептов биткоина считают, что разрыв между общим количеством криптовалюты и количеством желающих ее приобрести будет способствовать росту ее цены.

Кроме того, майнерам придется постоянно наращивать свою вычислительную мощность. Примерно через 2 года (в зависимости от скорости хэширования) состоится следующий халвинг награды за майнинг. Это означает, что вместо 12,5 BTC за каждый добытый блок, майнеры будут получать 6,25 BTC.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам news.bitcoin.com