Bitcoin-биржа Kraken недоступна: это самый долгий простой в ее истории

Сбой произошел на фоне планового обновления

Крупная криптовалютная биржа Kraken недоступна уже более 24 часов. Запланированное на 11 января (5:00 UTC) обновление системы должно было занять несколько часов, но по факту продолжается до сих пор. Веб-интерфейс биржи недоступен. Разместить или отменить заявки невозможно.

***MAINTENANCE ANNOUNCEMENT***

Kraken is presently offline for maintenance.

While maintenance is underway, the website and API will not be reachable, and orders will not be able to be placed or canceled.

The Kraken Team

В компании уже признали, что это самый продолжительный простой за всю историю торговой площадки.

Статус технических работ, проводимых на бирже, постоянно обновляется. Так, в 14-05 по киевскому времени (12-05 UTC) команда Kraken сообщила, что продолжает работать над обнаруженными проблемами. Для перезапуска сайта потребуется еще несколько часов.

Пользователи биржи продолжают высказывать свое возмущение в социальных сетях, вплоть до угроз привлечь ФБР.

If the Kraken Exchange isn’t working perfectly when I wake up tomorrow morning, I am calling the FBI to request that they get involved in this situation. Your recent status update is unprofessional and shocking. PS — I am 25+ year lawyer. #kraken @krakensupport @krakenfx — Clay Crawford (@Crawfordtx) 12 января 2018 г.

Пользователи предлагают подать на биржу в суд и ищут поддержки.

im seriously considering suing kraken. anyone interested as well? — Victor M. (@mba_mstrv) 11 января 2018 г.

Жалуясь на то, что упустили выгодные возможности.

Seriously?!? It’s been lasting for ages…missing huge opportunities on xrp and xlm…especially for those trading intrday…. @krakenfx you are really unprofessional — john anthony (@camden57) 12 января 2018 г.

Криптовалютная биржа Kraken была запущена в 2013 году. На сегодняшний день биржа обслуживает клиентов в Северной Америке, Европе и Японии. Торгуя уже не только Bitcoin, но и другими криптовалютами. Среди них Ethereum Classic, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin.

