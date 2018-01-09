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ТОП-10 криптовалют начали 2018 год с роста — обзор цен

09.01.2018 12:37

Как изменились цены на ТОП-10 криптовалют за первую неделю 2018 года — читайте далее

Криптовалюта Ripple обошла Ethereum по капитализации Фото: http://bitcoin-zone.ru

Редакция PaySpace Magazine проследила, как изменились цены на самые популярные криптовалюты за прошлую неделю. Спойлер: большинство из них существенно прибавили в цене.Обзор основан на статистических данных портала coinmarketcap.com.

Название

Символ

Доля рынка

Цена

Рост/падение (сутки)

Рост/падение (неделя)

1

 Bitcoin

BTC

$287,582,315,011

$17,131.27

-0.18%

30.08%

2

 Ripple

XRP

$123,601,355,156

$3.19

3.27%

50.37%

3

 Ethereum

ETH

$106,276,577,298

$1,097.65

7.47%

52.10%

4

 Bitcoin Cash

BCH

$48,683,234,684

$2,881.03

12.40%

17.15%

5

 Cardano

ADA

$26,227,470,005

$1.01

1.41%

45.46%

6

 Litecoin

LTC

$16,400,509,416

$300.10

4.60%

36.41%

7

 NEM

XEM

$15,034,147,365

$1.67

3.69%

79.19%

8

 Stellar

XLM

$12,666,677,496

$0.708513

1.90%

119.80%

9

 TRON

TRX

$11,199,707,987

$0.170342

-10.07%

370.76%

10

 IOTA

MIOTA

$11,144,525,870

$4.01

2.18%

16.52%

Начало 2018 года ознаменовалось восстановлением криптовалютного рынка. После коррекции в конце 2017 (22 декабря ТОП-20 криптовалют существенно потеряли в цене) большинство криптовалют выросли, а рынок в целом достиг нового рекордного максимума в $705 млрд.

Наиболее примечательным фактом этого восстановления является не столь существенная роль криптовалюты Bitcoin. Она продолжает терять позиции на рынке несмотря на то, что за прошлую неделю она подорожала на 30%. Во главе стабилизации и роста рынка стоят Ripple и Ethereum. Эти криптовалюты выросли более чем на 50% каждая.

Ripple даже на время стала второй ведущей криптовалютой после биткоин — цена на альткоин впервые привысила $3. А Ethereum достиг рекордной стоимости в $1000.

Цена криптовалюты NEM выросла еще больше — за неделю альткоин подорожал на 79%, стремясь уже к отметке $2.

Более чем в два раза — на 119% — выросла криптовалюта Stellar и вошла в ТОП-10 криптовалют по капитализации. Всплеск интереса трейдеров к этой криптовалюте объясняют ее недавним появлением на гонконгской бирже OKEx. Также ранее было объявлено о сотрудничестве с платежным сервисом Pundi X, что упростит доступ к Stellar пользователям из Индонезии.

Почти в 4 раза поднялась цена на криптовалюту TRON, которая ранее также не была представлена в рейтинге ТОП-10. Рост цены TRON мог начаться из-за того, что крупные компании готовятся начать использовать платформу для организации доступа к своему контенту.

 

Остальные криптовалюты также продемонстрировали рост.

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Рубрики: BitcoinАналитикаСтатьи
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