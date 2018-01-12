Украина в ТОП-3 по количеству ICO в Восточной Европе

Самое успешное украинское ICO собрало почти $20 млн

Согласно данным исследования агентства East-west digital news, Украина вошла в ТОП-3 стран Центральной и Восточной Европы по количеству проведенных ICO. Так, в 2017 году компании из Украины или с украинскими корнями инициировали 19 рапродаж токенов. Среди них завершенных — 13.

Самую крупную сумму в рамках ICO удалось привлечь компании DMarket — $19 069 984. Это децентрализованный маркетплейс внутриигрового контента. Продажа токенов состоялась в августе прошлого года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В декабре ICO-проекты впервые собрали более $1 млрд за месяц. Всего в 2017 году через ICO было привлечено $5,6 млрд финансирования.

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