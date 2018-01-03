В декабре ICO-проекты впервые собрали более $1 млрд за месяц

Всего в 2017 году через ICO было привлечено $5,6 млрд финансирования

Считается, что мания ICO достигла своего пика летом 2017 года. Именно тогда были проведены одни из крупнейших токенсейлов, каждый из которых привлек сотни миллионов долларов. Тем не менее, самым прибыльным для ICO-проектов месяцем стал декабрь. За последний месяц 2017 года токенсейлы впервые в истории привлекли более $1 млрд.

В декабре завершились размещения монет, организованные Sirin Labs (которому удалось привлечь $158 млн), Bankex ($70 млн), Nebulas ($60 млн) и Blockstack ($52 млн).

Согласно данным Tokendata, за год через ICO было привлечено в общей сложности $5,6 млрд. Отметим, что Tokendata учитывает только относительно крупные ICO. Если же учесть данные и менее успешных проектов, то за 2017 год эта сумма составит около $6 млрд.

Ожидается, что в январь также окажется успешным месяцем для ICO, в частности, благодаря таким крупным предложениям, как WYS Token, e-commerce проект, и Cryptohawk, криптовалютное платежное решение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что каждую неделю запускается около 200 ICO-проектов. При этом успешных ICO наблюдается лишь несколько в месяц.

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По материалам news.bitcoin.com